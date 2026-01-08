Nazilli Belediyesi’nden devrilen ağaçlara hızlı müdahale

Yağışların ardından sahaya çıkan ekipler, vatandaşlardan çağrı merkezine gelen ihbarlar başta olmak üzere riskli bölgelerde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sonucunda devrilen ve tehlike oluşturan ağaçlar kısa sürede kaldırılarak çevrede güvenlik sağlandı.

Belediye ekipleri, olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların can ve mal güvenliği için risk oluşturan alanlarda gerekli önlemlerin alınmaya devam edileceği bildirildi. Benzer durumlarda vatandaşlar 444 1 391 numaralı çağrı merkezini arayarak ihbarda bulunabilecek.

Kaynak: İHA