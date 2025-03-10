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Nazilli'de fırınlar denetlendi

10.03.2025 16:38
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Nazilli Belediyesi, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gıda güvenliği ve hijyen denetimlerini artırdı.

Nazilli'de fırınlar denetlendi

İlçe Tarım Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri; fırınlarda hijyen, gramaj ve fiyat denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler sırasında ekmek ve pide üretiminde kullanılan malzemeler kontrol edilirken, gramaj eksikliği ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin Ramazan ayı boyunca da devam edeceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşması için İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile denetimlerimize devam ediyoruz. Fırınlar, marketler, kasaplar ve diğer işletmelerde denetim yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda büyük bir hassasiyetle çalışan tüm ekibime ve halk sağlığının korunması kurallara riayet eden esnafımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nazilli Belediyesi’nin denetimlerinden memnuniyet duyduğunu ifade eden vatandaşlar, bu tür çalışmaların artarak devam etmesi talebinde bulundu.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fırın
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