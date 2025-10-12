HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Nazilli'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin edilen 1 kişi hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Nazilli'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Olay, sabah saatlerinde kırsal Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayladaki bağ evlerine giden Salman ailesinden haber alamayan yakınları eve geldi. Ertuğrul Salman (62) ve eşi Z.S.'yi (54) baygın halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİLER

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ertuğrul Salman ve eşine ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ertuğrul Salman doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Z.S. ise ambulansla İzmir'e sevk edildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemede ise ailenin sobadan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
karbonmonoksit zehirlenmesi zehirlenme Aydın
En Çok Aranan Haberler

