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Nazilli'de mantardan zehirlenip ölen kadın toprağa verildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğadan topladığı mantarı yedikten sonra zehirlenip hayatını kaybeden Nurcan Alp (45) toprağa verildi.

Nazilli'de mantardan zehirlenip ölen kadın toprağa verildi

Olay, 6 Kasım’da Nazilli ilçesinde meydana geldi. Doğadan topladığı mantarı tüketen Nurcan Alp, bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Alp’in, mantar zehirlenmesine bağlı olarak karaciğerinde ağır hasar oluştuğu belirlendi.

Nazilli de mantardan zehirlenip ölen kadın toprağa verildi 1

MANTAR ZEHİRLEDİ HAYATINI KAYBETTİ

Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Alp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine acil karaciğer nakline ihtiyaç duyuldu. Ailesi ve yakınları, uygun donör bulunabilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu. Çok sayıda kişi donör bulunması için uğraştı. Ancak donör bulunamaması üzerine, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Nurcan Alp hayatını kaybetti.

Nazilli de mantardan zehirlenip ölen kadın toprağa verildi 2

Alp için bugün İsabeyli Çarşı Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Alp’in ailesi ve yakınları katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Alp’in cenazesi İsabeyli Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın mantar
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