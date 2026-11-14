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Sultangazi’de 2 İETT otobüsü çarpıştı; 1 yolcu yaralandı

Sultangazi'de sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan İETT otobüsü, seyir halindeki başka bir İETT otobüsüne çarptı. Kazada hafif yaralanan 1 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi’de 2 İETT otobüsü çarpıştı; 1 yolcu yaralandı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 2875’inci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan İETT otobüsü, seyir halindeki başka bir İETT otobüsüne çarptı.

Sultangazi’de 2 İETT otobüsü çarpıştı; 1 yolcu yaralandı 1

İKİ İETT OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 1 yolcuya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İETT kaza
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