Sultangazi’de 2 İETT otobüsü çarpıştı; 1 yolcu yaralandı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 2875’inci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan İETT otobüsü, seyir halindeki başka bir İETT otobüsüne çarptı.

İKİ İETT OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 1 yolcuya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır