HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Nazilli’de satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir zehir taciri, yapılan operasyonda satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı.

Nazilli’de satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı

Olay, Nazilli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen bir şahsın adresine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüpheli şahıs satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu ile yakalandı. Yapılan aramalarda satışa hazır halde kubar esrar, fişeklenmiş metamfetamin, hassas terazi ve çeşitli uyuşturucu kullanım aparatları bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli’de satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evinden 90 cm'lik kılıç çıktı! Özel Harekat Polisi Emre Albayrak'ı şehit eden katil ve ailesi suç makinesi çıktıEvinden 90 cm'lik kılıç çıktı! Özel Harekat Polisi Emre Albayrak'ı şehit eden katil ve ailesi suç makinesi çıktı
Elazığ’da metruk binada yangınElazığ’da metruk binada yangın

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

'Cuma günü görürsünüz! Kabul edecek' İddialı asgari ücret çıkışı

'Cuma günü görürsünüz! Kabul edecek' İddialı asgari ücret çıkışı

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.