Nazilli’de satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı

Olay, Nazilli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen bir şahsın adresine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüpheli şahıs satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu ile yakalandı. Yapılan aramalarda satışa hazır halde kubar esrar, fişeklenmiş metamfetamin, hassas terazi ve çeşitli uyuşturucu kullanım aparatları bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır