Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

Aydın’da emniyet güçleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nazilli ilçesinde 15-21 Kasım 2025 tarihleri arasında 6 adrese eş zamanlı düzenlenen çalışmalarda 14 şüpheli yakalandı. Ekiplerin hem üst aramalarında hem de ikametlerde yaptığı kontrollerde; 200 gram uyuşturucu madde, çok sayıda sentetik ecza ile birlikte 1 tabanca ve tabancaya ait 5 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu ticareti ve kullanımı kapsamında TCK 188 ve TCK 191 maddelerine göre işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır