Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çok sayıda adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Uyuşturucu Madde Ticareti ve Kullanımını önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Nazilli genelinde yapılan fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda çok sayıda adres ve şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti suçu kapsamında yapılan operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI BİR KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan ve gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K., H.G., E.B., S.K., E.A. ve E.Ş. isimli 6 şüpheli 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.B. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19 Eylül 2025
19 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

