HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Nazilli’de 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli’de 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, ’herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık’ suçundan hakkında 14 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T. (27) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurduTüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu
Grönlandlıların ABD'yi istememe sebepleri belli oldu! Ücretsiz kullandıkları hizmetleri sıraladılarGrönlandlıların ABD'yi istememe sebepleri belli oldu! Ücretsiz kullandıkları hizmetleri sıraladılar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.