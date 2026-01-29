Nazilli’de 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, ’herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık’ suçundan hakkında 14 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T. (27) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır