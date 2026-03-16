Baharın müjdecisi ‘çiğdemler' çiçek açtı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Salın Yaylası'nda gölet çevresinde açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.

Kızılcahamam'da hava sıcaklıklarının artmasıyla Salın Yaylası'nda gölet çevresinde açan baharın müjdecisi sarı çiğdemler vatandaşların ve doğaseverlerin ilgisini çekti. O anlar havadan çekilen dron görüntüleriyle adeta görsel şölenine dönüştü. Salın köy sakinlerinden Satılmış Aköz, "Güzel yaylamıza gelen vatandaşlardan ricam lütfen burayı temiz tutalım ve kirletmeyelim. Burası temiz havanın merkezi görüyorsunuz hala kar var ormanlarımız oksijen deposu. Çiğdemler kar kalktığında veya şubat ayının ortasında açmaya başlıyor, yaklaşık 1 ay sürüyor. Nisan ayında hayvanlarımızı alıp buraya göç ediyoruz "diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

