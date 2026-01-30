Nazilli’de 9 kilo 428 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda E.D. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda toplam 9 kilo 428 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır