Nazilli’de uyuşturucu satıcısına suçüstü

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Nazilli ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre Turan Mahallesi’nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ismi tespit edilemeyen şüpheli uyuşturucu madde satışı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 4 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin TL nakit para, 2 cep telefonu ile 1 bong aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır