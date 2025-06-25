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Ne film sahnesi ne de oyun! Antalya'da taksicinin gerilim dolu gecesi kamerada

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Melih Kadir Yılmaz

Film sahnelerini aratmayan olay Antalya'da meydana geldi. 2 hafta önce cezaevinden çıkan Musa Ü. (33) Mustafa B.'nin (62) taksisine bindi. İkili arasında taksi içinde tartışma çıktı. Yaşanan itiş kakış sırasında Mustafa B., panik butonuna bastı. Musa Ü. ise şoförü iterek taksiyi kaçırdı. Taksiyle 9 kilometre yol giden Musa Ü. kaza yaptı. Kazanın ardından kaçan şahıs yakalanıp tutuklanırken, olay kameralara yansıdı.

Olay, Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Mustafa B., taksisiyle Yeşildere Mahallesi'nden 2 yolcu aldı. Yolculardan biri Teomanpaşa Mahallesi'nde inerken, diğer yolcu Musa Ü. Masa Dağı bölgesine gitmek istediğini söyleyerek yola devam etti.

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ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Bir süre sonra taksi şoförü ile Musa Ü. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile şoför, aracı durdurup yolcudan inmesini istedi.

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TAKSİYİ KAÇIRDI

Musa Ü.'nün tehditleri üzerine şoför, kendini korumak için araçta bulunan sopayı aldı. Bu sırada Musa Ü., aracın direksiyonuna geçmek isteyince Mustafa B. taksiye konulan panik butonuna bastı. Musa Ü., şoförü dışarı iterek taksiyi gasbetti ve hızla uzaklaştı.

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PANİK BUTONUNA BASTI, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Taksiden gönderilen panik butonu sinyali ve araç içi kamera görüntüleri Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndaki sistem odasına ulaştı. Buradan emniyet birimlerine bilgi verilmesiyle polis ekipleri, harekete geçti.

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9 KİLOMETRE SONRA KAZA YAPTI

Musa Ü.'nün gasbettiği taksiyle Masa Dağı'ndan Yeşildere yönüne doğru gittiği belirlendi. Musa Ü., yaklaşık 9 kilometre ilerledikten sonra Kızılarık Caddesi'nde taksinin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Kazayı yara almadan atlatan Musa Ü. araçtan inerek yaya olarak kaçtı.

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TUTUKLANDI

Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, araç içi güvenlik kameralarını inceledi. Çalışmalar sonucunda Musa Ü.'nün eşkali belirlendi. Polis, şüpheliyi 1 saat içinde saklandığı yerde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Musa Ü.'nün olaydan 2 hafta önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

GERİLİM DOLU ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Olay, araç içi güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Musa Ü.'nün taksiye bindiği anlarda şoför Mustafa B. ile bir süre sohbet ettiği ve "Herkes kendine yakışanı yapar. Değil mi usta?" dediği, taksicinin "Herkes kendine yakışanı yapsın. Ne yakışıyorsa onu yapsın" sözleriyle yanıt verdiği duyuldu. Görüntülerin devamında; şoför ve yolcunun araçtan inmesi, kısa süreli bir konuşma sonrası Musa Ü.'nün Mustafa B.’yi iterek araca binmeye çalışması, ardından taraflar arasında yaşanan boğuşma yer aldı. Gaspın ardından Musa Ü.'nün direksiyon başına geçerek soğukkanlı şekilde aracı kullandığı da görüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya cezaevi taksi
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