Ne grok ne yapay zeka tamamen gerçek! AK Parti milletvekili Ayşe Böhürler’den canlı yayında inanılmaz sözler! Cezaevindeki Bahçetepe için “AK Parti’ye hoş geldin” dedi

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, AK Partili Meclis Üyesi Eray Karadeniz belediye başkanvekili seçilmişti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından belediye meclisi seçimiyle AK Parti'ye geçen Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Hakan Bahçetepe'nin CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiğini sandı.

"AK PARTİ'YE HOŞ GELDİN"

HaberTürk canlı yayınına katılan Böhürler, Gaziosmanpaşa Belediyesi’ndeki son gelişmeleri yorumlarken dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Böhüler,"AK Parti'ye geçerek çok daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorum Hakan Bey'in. AK Parti'ye hoşgeldin diyorum kendisine." dedi.