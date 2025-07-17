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Ne kutsal biliyor ne din ayırt ediyor! İsrail, bu kez de Gazze Şeridi’ndeki Kutsal Aile Katolik Kilisesi’ni vurdu, 3 kişi öldü!

Kudüs Latin Patrikhanesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Kutsal Aile Katolik Kilisesi’ne düzenlediği saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Papa 14. Leo, saldırı sonrası açıklama yaptı.

Ne kutsal biliyor ne din ayırt ediyor! İsrail, bu kez de Gazze Şeridi’ndeki Kutsal Aile Katolik Kilisesi’ni vurdu, 3 kişi öldü!

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sırasında Kutsal Aile Katolik Kilisesi’ni vurdu. Kudüs Latin Patrikhanesi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ordusu tarafından yapılan açık bir saldırıda biri kadın en az 3 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 10 kişi ise yaralandı. Huzur içinde yatmaları ve bu vahşi savaşın son bulması için dua ediyoruz. Hiçbir şey masum sivillerin hedef alınmasını meşru kılamaz. Liderlerin bu insani ve ahlaki bir açıklaması olmayan bu trajedinin sonlandırılması için seslerini yükseltmelerinin vakti geldi" denildi.

Ne kutsal biliyor ne din ayırt ediyor! İsrail, bu kez de Gazze Şeridi’ndeki Kutsal Aile Katolik Kilisesi’ni vurdu, 3 kişi öldü! 1

PAPA FRANCİS’E SAVAŞ HAKKINDA BİLGİ VEREN PAPAZ DA SALDIRIDA YARALANDI

Geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybeden Papa Francis’i Gazze Şeridi’ndeki gelişmelerden haberdar eden Arjantinli Papaz Gabriele Romanelli’nin de kilisenin vurulduğu saldırıda hafif yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, kiliseye yapılan saldırı için özür dilendi. Bakanlık, "İsrail Gazze Şeridi’ndeki Kutsal Aile Kilisesi’ne verilen hasar ve neden olunan sivil can kaybı için derin üzüntüsünü dile getiriyor. Durumun incelenmesi için gerekli soruşturmalar sürdürülüyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "IDF, ibadet yerleri de dahil olmak üzere sivillere ve sivil yapılara verilen zararı azaltmak için mümkün olan her türlü çabayı göstermektedir ve bu yapılara verilen her türlü zarardan üzüntü duymaktadır" denildi.

Ne kutsal biliyor ne din ayırt ediyor! İsrail, bu kez de Gazze Şeridi’ndeki Kutsal Aile Katolik Kilisesi’ni vurdu, 3 kişi öldü! 2

"PAPA 14. LEO, İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KİLİSEYE SALDIRISINDAN DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYOR"

Vatikan Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Papa, Gazze'de saldırıya uğrayan kilisede hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Papa 14. Leo, Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne düzenlenen askeri saldırıda yaşanan can kaybı ve yaralanmalardan derin üzüntü duyuyor ve cemaat rahibi Gabriel Romanelli'ye ve tüm cemaate yakınlığını belirtiyor. Papa, derhal ateşkes çağrısında bulunuyor ve bölgede diyalog, uzlaşma ve kalıcı barışa yönelik derin umudunu dile getiriyor." ifadeleri kullanıldı.Vatikan Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Papa, Gazze'de saldırıya uğrayan kilisede hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Papa 14. Leo, Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne düzenlenen askeri saldırıda yaşanan can kaybı ve yaralanmalardan derin üzüntü duyuyor ve cemaat rahibi Gabriel Romanelli'ye ve tüm cemaate yakınlığını belirtiyor. Papa, derhal ateşkes çağrısında bulunuyor ve bölgede diyalog, uzlaşma ve kalıcı barışa yönelik derin umudunu dile getiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Ne kutsal biliyor ne din ayırt ediyor! İsrail, bu kez de Gazze Şeridi’ndeki Kutsal Aile Katolik Kilisesi’ni vurdu, 3 kişi öldü! 3

HAMAS SALDIRIYI KINADI

Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi’nde ibadet yerlerine ve yerlerinden edilmiş masum insanlara karşı yeni bir suç işlenmiştir. Bu saldırı Filistin halkına karşı yürütülen kapsamlı imha savaşı bağlamında düzenlenmiştir" denildi.

ULUSLARARASI TOPLUMDAN KINAMA

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail’in saldırısını kınayarak, "Tarihte Fransa’nın da koruması altında olmuş olan Gazze’deki Kutsal Aile Kilisesi’ne yönelik saldırı kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Ne kutsal biliyor ne din ayırt ediyor! İsrail, bu kez de Gazze Şeridi’ndeki Kutsal Aile Katolik Kilisesi’ni vurdu, 3 kişi öldü! 4

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de açıklamasında, "İsrail’in aylardır sivil halka yönelik saldırıları kabul edilemez. Hiçbir askeri eylem böyle bir tavrı meşru kılamaz" diyerek saldırıyı kınadı.

Hristiyan Katolik Kilisesi’nin ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo ise, "Yaşanan can kayıpları bizi derinden üzdü" ifadelerini kullanarak, acil ateşkes çağrısını yineledi.

(İHA-AA)

17 Temmuz 2025
17 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İsrail kilise Gazze saldırı
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