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Ne olduğu bilinmiyor! Tekirdağ kıyılarında gözüktü, tedirgin etti

Marmara Denizi'nin kabusu geri döndü. Tekirdağ kıyılarında ortaya çıkan beyaz renkli ve yapışkan yapıdaki tabaka, müsilaj endişesine neden oldu. Görüntü tedirginlik oluşturdu.

Ne olduğu bilinmiyor! Tekirdağ kıyılarında gözüktü, tedirgin etti

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa sahil şeridi boyunca deniz yüzeyinde beliren beyaz tabaka dikkat çekti. Özellikle öğlen saatlerinde yoğun şekilde gözlenen tabakanın, müsilajı andıran görüntüsü tedirginlik oluşturdu.

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Kıyıya vuran ve zaman zaman köpüklenme şeklinde görülen yapının nedeni henüz netlik kazanmazken, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlatacak. Uzman ekiplerin denizden numune alarak laboratuvar ortamında detaylı analiz yapacağı öğrenildi.

Analiz sonuçlarına göre tabakanın ne olduğu ortaya çıkacak.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Müsilaj
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