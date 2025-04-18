HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Neden bazı insanlar sabah insanı iken bazıları gece kuşudur?

Genel olarak bir insanın gün içerisinde zinde ve enerjik olabilmesi için kaliteli bir uyku çekmesi gerekir. Uyku düzeni olmayan insanlar çalışıyorsa yaptıkları işlere tam odaklanamayabilir veya gün içinde kendini hep uykulu hissedebilir. Günümüzde bazı kişiler güne çok daha erken başlayıp daha fazla aktif olurken, bazı insanlar ise gece geç saatlerde daha verimli olmaktadır. Peki, neden bazı insanlar sabah insanı iken bazıları gece kuşudur?

Neden bazı insanlar sabah insanı iken bazıları gece kuşudur?
Duygun Sarpasan

İnsanların kimisi sabah saatlerinde kendini daha enerjik hissederken, kimileri ise gece saatlerinde enerjik hissetmektedir. Bunun yanı sıra bazı insanlar gece olduğunda uykuya geçiş esnasında sorun yaşayabilmekte ve sabah kalkarken daha fazla zorlanabilmektedir. Bu durum bazen bir hastalığa da işaret olabilmektedir. Tam da bu noktada neden kimi kişilerin sabah, kimi kişilerin ise gece daha aktif olduğu konusu karşımıza çıkmaktadır.

Sabah insanı ne anlama geliyor?

Kimi bireyler daha fazla uykuya yatkınken kimileri ise daha az uyumaktadır. Öte yandan bazıları gece saatlerine kalmadan uykuya geçiş yaparken bazıları ise sabaha karşı uyumaktadır. Her insanın üretkenlik dilimi birbirinden farklı olduğundan bu tür insanlar sabah insanı ve gece kuşu insanı olarak ikiye ayrılmaktadır.

Sabahın erken saatlerinde güne başlayıp, tüm günü verimli ve aktif bir şekilde geçiren kişiler, sabah insanı olarak tabir edilmektedir. Sabah insanı olarak tanımlanan kimi kişiler geceleyin daha az uyumasına rağmen yine de güne enerjik başlamasını bilen insanlardır.

Gece kuşu kime denir?

Gece kuşu, sabah insanı olarak tabir edilen kişilerin zıttıdır. Geceleyin geç saatlere kadar uyumayan, tüm gece boyunca yapılması gereken işleri yapan ve kendini daha iyi hisseden kişiler, gece kuşu olarak isimlendirilmektedir. Bu kişiler halk tarafından baykuş olarak da nitelendirilmektedir.

Gece kuşu olarak tanımlanan bireyler adından da belli olabileceği gibi geç saatlere kadar aktif olan insanlardır. Uyku düzenleri normal bir insana göre daha farklıdır ve çoğunlukla geç saatlerde hatta sabah saatlerinde yatmaktadır.

Neden bazı insanlar sabah insanı iken bazıları gece kuşudur?

Bazı insanlar sabah insanı olarak bilinirken bazıları ise gece kuşu olarak bilinmektedir. Pek çok bilimsel araştırmaya göre insanların sabah insanı ve gece kuşu olarak ikiye ayrılmasının nedenlerinden biri genetik mutasyondur. Gece geç saatlere kadar ayakta kalabilen insanların Kriptokrom 1/ CRY1 ismiyle öne çıkan genlerinde mutasyon bulunduğu saptanmıştır. Bu mutasyonlar doğrudan biyolojik saatleri de etkilediği için bazı kimseler gece geç saatlerde daha aktif bir rol oynamaktadır.

Öte yandan bazı çalışmalar kimi insanlarda "Delayed Sleep Phase Disorder" olarak bilinen, kısaca "DSPD" olarak anılan ve Türkçe karşılığı "gecikmiş uyku fazı" olarak karşımıza çıkan bir rahatsızlığın olduğunu ortaya koymuştur. Bu rahatsızlığa sahip olan kişiler, uykuya geçiş esnasında çok zorlandıkları için gece geç saatlerde de uyanık kalmaktadır.

Sabah insanları için de biyolojik saat konusu geçerlidir. Bu insanlar da biyolojik saatlerinden kaynaklı kendilerini sabah saatlerinde daha canlı hissetmektedir. Birçok uzman sabah insanı olmanın üretkenlik ve verimlilik yönünden daha etkili olduğunu belirtmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce'de fuhuş operasyonu! 5 şüpheli yakalandıDüzce'de fuhuş operasyonu! 5 şüpheli yakalandı
Bakan Memişoğlu: "Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz"Bakan Memişoğlu: "Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz"

Anahtar Kelimeler:
gece sabah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yıllardır aranıyordu, bulduğunu iddia etti...

Yıllardır aranıyordu, bulduğunu iddia etti...

Erdoğan'dan sıcağı sıcağına 'deprem' talimatı

Erdoğan'dan sıcağı sıcağına 'deprem' talimatı

Yer: Bahçelievler... Kur'an kursunda cinsel istismar iddiası! Belletmen tutuklandı, 17 çocuk pedagog eşliğinde ifade verdi

Yer: Bahçelievler... Kur'an kursunda cinsel istismar iddiası! Belletmen tutuklandı, 17 çocuk pedagog eşliğinde ifade verdi

'Büyük depremi öne çekti' dedi, o isimlere isyan etti: "Cahilliktir, yazıktır!"

'Büyük depremi öne çekti' dedi, o isimlere isyan etti: "Cahilliktir, yazıktır!"

İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'ü topa tuttu: "Hoca değil"

Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'ü topa tuttu: "Hoca değil"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.