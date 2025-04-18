İnsanların kimisi sabah saatlerinde kendini daha enerjik hissederken, kimileri ise gece saatlerinde enerjik hissetmektedir. Bunun yanı sıra bazı insanlar gece olduğunda uykuya geçiş esnasında sorun yaşayabilmekte ve sabah kalkarken daha fazla zorlanabilmektedir. Bu durum bazen bir hastalığa da işaret olabilmektedir. Tam da bu noktada neden kimi kişilerin sabah, kimi kişilerin ise gece daha aktif olduğu konusu karşımıza çıkmaktadır.

Sabah insanı ne anlama geliyor?

Kimi bireyler daha fazla uykuya yatkınken kimileri ise daha az uyumaktadır. Öte yandan bazıları gece saatlerine kalmadan uykuya geçiş yaparken bazıları ise sabaha karşı uyumaktadır. Her insanın üretkenlik dilimi birbirinden farklı olduğundan bu tür insanlar sabah insanı ve gece kuşu insanı olarak ikiye ayrılmaktadır.

Sabahın erken saatlerinde güne başlayıp, tüm günü verimli ve aktif bir şekilde geçiren kişiler, sabah insanı olarak tabir edilmektedir. Sabah insanı olarak tanımlanan kimi kişiler geceleyin daha az uyumasına rağmen yine de güne enerjik başlamasını bilen insanlardır.

Gece kuşu kime denir?

Gece kuşu, sabah insanı olarak tabir edilen kişilerin zıttıdır. Geceleyin geç saatlere kadar uyumayan, tüm gece boyunca yapılması gereken işleri yapan ve kendini daha iyi hisseden kişiler, gece kuşu olarak isimlendirilmektedir. Bu kişiler halk tarafından baykuş olarak da nitelendirilmektedir.

Gece kuşu olarak tanımlanan bireyler adından da belli olabileceği gibi geç saatlere kadar aktif olan insanlardır. Uyku düzenleri normal bir insana göre daha farklıdır ve çoğunlukla geç saatlerde hatta sabah saatlerinde yatmaktadır.

Neden bazı insanlar sabah insanı iken bazıları gece kuşudur?

Bazı insanlar sabah insanı olarak bilinirken bazıları ise gece kuşu olarak bilinmektedir. Pek çok bilimsel araştırmaya göre insanların sabah insanı ve gece kuşu olarak ikiye ayrılmasının nedenlerinden biri genetik mutasyondur. Gece geç saatlere kadar ayakta kalabilen insanların Kriptokrom 1/ CRY1 ismiyle öne çıkan genlerinde mutasyon bulunduğu saptanmıştır. Bu mutasyonlar doğrudan biyolojik saatleri de etkilediği için bazı kimseler gece geç saatlerde daha aktif bir rol oynamaktadır.

Öte yandan bazı çalışmalar kimi insanlarda "Delayed Sleep Phase Disorder" olarak bilinen, kısaca "DSPD" olarak anılan ve Türkçe karşılığı "gecikmiş uyku fazı" olarak karşımıza çıkan bir rahatsızlığın olduğunu ortaya koymuştur. Bu rahatsızlığa sahip olan kişiler, uykuya geçiş esnasında çok zorlandıkları için gece geç saatlerde de uyanık kalmaktadır.

Sabah insanları için de biyolojik saat konusu geçerlidir. Bu insanlar da biyolojik saatlerinden kaynaklı kendilerini sabah saatlerinde daha canlı hissetmektedir. Birçok uzman sabah insanı olmanın üretkenlik ve verimlilik yönünden daha etkili olduğunu belirtmiştir.