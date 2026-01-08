Tekstil sektöründe çok sık kullanılmaya başlamadan önceki dönemde fermuar yerine çeşitli malzemeler ve araçlar kullanılmıştır. Daha önce düğme, çıtçıt, kopça, bağ, ip gibi malzemeler kullanılmış 1800’lü yılların ortasından itibaren ise fermuarlar devreye girmiştir. Fermuarların 1850 yılından itibaren dünyadaki farklı yerlerde birbirlerinden bağımsız olarak çalışan mucitler tarafından bulunduğu bilinmektedir. Her bir mucit daha sonra kendinden önce bulunmuş olan sistemi geliştirmiş ve zaman içinde gelişen geliştirilen fermuarlar bugünkü hallerine ulaşmıştır.

Birçok farklı malzemeden üretilebilen fermuarlar, metalden ya da plastikten yapılabilmektedir. Üretim gideri de oldukça ekonomik olan fermuarlar sık olarak bir tek dişin bozulması ile tamamen işlevsiz hale gelmektedir. Çalışma prensibine göre fermuarlar bir bütün olarak işlev görebildiği için üzerindeki tek bir diş arızalandığında tüm fermuar değişmelidir.

Neden çoğu fermuarın üzerinde YKK yazar? Anlamı nedir?

Birçok farklı kullanım alanı bulunan fermuarlar ile ilgili dikkatlerden kaçan bazı durumlar bulunmaktadır. Bunlardan biri de neredeyse tüm fermuarların üzerinde bulunan harflerdir. Günlük hayatta birçok yerde ve birçok kez kullanılan fermuarların üzerinde YKK harfleri yer alır. Çok dikkat çekici bir durum olmasa da bu harflerin özel bir anlamı vardır.

YKK harfleri neredeyse tüm fermuarların üzerinde yazılıdır. Bir ifadenin baş harflerinden meydana gelen bir kısaltmadır. Açılımı ise Yoshida Kogyo Kabushikikaisha’dır. Merkezi Japonya’da yer alan bir fermuar üreticisinin adı olan bu ismin baş harfleri fermuarların üzerinde yazılıdır. Tadao Yoshida, 1934 yılında bu firmayı kurmuştur.

YKK harflerinin açılımı olan bu ifadenin Türkçe dilindeki karşılığı Yoshida Limitet Şirketidir. Firmaların genelinde karşılaşılabildiği gibi firmanın kurucusu firmasına adını vermiştir ve zaman içinde tüm dünya genelinde tanınarak markalaşmıştır.

Bu firmanın baş harflerinden meydana gelen YKK kısaltması, firma dünyadaki en büyük fermuar üreticisi olduğu ve piyasada yer alan fermuarların çok büyük bir kısmını bu firma ürettiği için çok sık görülmektedir.

Firma, altmış civarı ülkede üretim yapmaktadır. Toplam olarak 200’den fazla fabrikası bulunan firmada 9500 renk fermuar üretildiği bilinmektedir. Bu sayılar firmanın dünya genelindeki fermuar üretiminin yaklaşık olarak yüzde doksanını karşıladığı anlamına gelmektedir.

Dünya genelinde birçok insanın kullandığı YKK fermuarlar ayrıca dünyaca ünlü firmalar tarafından da çok sık tercih edilmektedir. Birçok günlük üründe, kıyafetlerde, ev tekstilinde, aksesuarlarda ya da çeşitli ürünlerde yer alan fermuarların üzerinde YKK yazması da bu yüzdendir. 1991 yılından itibaren Türkiye’de de YKK fermuarlar görülmeye başlanmıştır. 1993 yılında İstanbul’da bir fabrika kurulmuştur. Zaman içinde gelişmeler yaşanmıştır ve günümüzde de üretimler devam etmektedir.