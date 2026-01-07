Bugün kullanılan modern bilgisayarlara en yakın bilgisayarın 1800’lü yıllara dayandığı bilinmektedir. Mucidi Charles Babbage olan bu bilgisayarların temeli basit hesaplamalar yapabilecek seviyede güçlü mekanik bilgisayarlardır. Zaman içinde gelişen ve bugün hala gelişmeye devam eden bilgisayarlar iletişim amacı ile de kullanılabilmektedir.

Elektronik posta, internet üzerinden iletişim kurmanın yollarından biridir. Tarihçesi oldukça eskilere dayanan elektronik postalar kısaca e-mail ya da e-posta olarak da isimlendirilmektedir. Geçmişi altmışlı yıllara uzanmakta olan elektronik postalar ilk ortaya çıktıkları zaman oldukça sınırlıyken zaman içinde yaşanan gelişmeler ile bugünkü halini almıştır.

Ray Tomlinson tarafından icat edilmiş olan elektronik postalar başlangıç olarak ilk kez Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı bünyesinde kullanılmıştır. İlk elektronik posta Tomlinson tarafından 1971 yılında gönderilmiştir. Deneme amaçlı olarak gönderilen bu elektronik postada qwertyuıop yazdığı bilinmektedir.

Neden e-postalarda @ işareti kullanılır?

E mail, e posta ya da elektronik postalar internet üzerinden gönderilen dijital mektuplardır. Hem ucuz hem de daha kolay kullanıma sahip olması nedeni ile elektronik postalar ilk çıktıkları günden bu yana çok sık tercih edilmektedir. Kağıt mektuplardan çok daha yaygındır ve ortaya çıktığı andan itibaren birçok kullanıcı kazanmıştır.

Elektronik posta hesapları bu hizmeti sağlayabilen türlü sitelerden belli bir ücret karşılığı olarak ya da ücretsiz alınabilmektedir. Bu adresler adres içi, kullanıcı ismi ve hesabın oluşturulduğu sitenin elektronik postanın sunucusunun ismi, nokta ve site uzantısının aralık koymadan yazılması ile meydana getirilmektedir. Mail gönderilirken gönderen ya da kimden, konu, tarih, alıcı ya da kime, ileti gövdesi, varsa ek, tarih, maili gönderenin elektronik imzası gibi çeşitli bilgiler kullanılmaktadır.

Elektronik postanın mucidi olan Tomlinson aynı zamanda günümüzde de elektronik posta alırken ve gönderirken kullanılan @ işaretinin de mucidi olarak kabul edilmektedir. Bu işaretin ilk kez 1536 yılında kullanıldığı bilinmektedir. 1536 yılının mayıs ayında Grancesco Lapi isimli bir tüccar @ işaretini kullanarak İspanya’daki içecek fiyatlarından bahsettiği bir mektup yazmıştır.

Kullanımı zaman içinde değişen @ işareti bu mektubun yazıldığı dönemde ticari bir ölçü birimi olarak kullanılmaktadır. Daktilolarda kullanılan bu işaret bir ütünün birim fiyatını ifade etmek için kullanılmıştır. Ancak 1971 yılında @ işaretin elektronik posta sunucularında yer alan kullanıcıları tanımlayabilmek için uygun olduğu fikrini ortaya atmıştır. Bu tarihten itibaren @ işareti bir elektronik posta uzantısı olarak kullanılmaya başlanmıştır.