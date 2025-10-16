HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Nefes almak bile tehlikeli: Bir yılda 62 bin kişi öldü! Ekonomiye zararı açıklandı: 138 milyar dolar! Türkiye’de havası en kirli 3 şehir açıklandı! Partikül madde uyarısı!

Türkiye'de hava kirliliği alarm veriyor. Temiz Hava Hakkı Platformu'nun son raporuna göre, geçtiğimiz yıl hava kirliliği nedeniyle 62 bin kişi hayatını kaybetti. Raporda Türkiye’nin havası en kirli şehirleri de açıklandı. Uzmanlar, önlemlerle yılda 60 bin hayatın kurtarılabileceğini belirtti. Detaylar haberimizde…

Nefes almak bile tehlikeli: Bir yılda 62 bin kişi öldü! Ekonomiye zararı açıklandı: 138 milyar dolar! Türkiye’de havası en kirli 3 şehir açıklandı! Partikül madde uyarısı!
Sedef Karatay

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun raporuna göre, 2024 yılında Türkiye'de hava kirliliği nedeniyle 62 bin kişi hayatını kaybetti.

Nefes almak bile tehlikeli: Bir yılda 62 bin kişi öldü! Ekonomiye zararı açıklandı: 138 milyar dolar! Türkiye’de havası en kirli 3 şehir açıklandı! Partikül madde uyarısı! 1

TÜRKİYE GENELİNDE 62 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ!

Temiz Hava Hakkı Platform Koordinatörü Deniz Gümüşel, partikül madde kaynaklı kirliliğin Türkiye genelinde ölümlere neden olduğunu belirtti.

Nefes almak bile tehlikeli: Bir yılda 62 bin kişi öldü! Ekonomiye zararı açıklandı: 138 milyar dolar! Türkiye’de havası en kirli 3 şehir açıklandı! Partikül madde uyarısı! 2

138 MİLYAR DOLARLIK YÜK

Gümüşel, "Eğer kentleşmenin planlı bir şekilde ilerlemesini sağlayabilirsek, bu bedel hızlı bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu kılavuz değerlere doğru indirilebilir ve karşılığında da ekonomik maliyet bu şekilde azaltılabilir" dedi. Rapor, hava kirliliğinin Türkiye ekonomisine yıllık 138 milyar dolarlık bir yük getirdiğini ortaya koydu.

HAVANIN EN KİRLİ OLDUĞU ŞEHİRLER AÇIKLANDI

Raporda, Türkiye'nin havası en kirli şehirleri: Iğdır, Erzincan ve Kütahya olarak sıralandı. İstanbul ve Ankara'da ise hava kalitesi hassas düzeyde seyrediyor. Durgun rüzgarlar, ısınma amaçlı yakıt kullanımı ve araç egzozları, hava kirliliğini artıran başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Nefes almak bile tehlikeli: Bir yılda 62 bin kişi öldü! Ekonomiye zararı açıklandı: 138 milyar dolar! Türkiye’de havası en kirli 3 şehir açıklandı! Partikül madde uyarısı! 3

PARTİKÜL MADDE TEHLİKESİ!

Çevre İçin Hekimler Derneği'nden Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, özellikle Partikül Madde 2,5 olarak bilinen kirleticinin akciğerlere ve damar sistemine ciddi zararlar verdiğini vurguladı. Çağlayan, "Partikül Madde 2,5 akciğerlerin en uçlarına ilerleyip oradan da damar sistemine geçebiliyor. Bu yüzden sağlık için çok önemli. Partikül madde hava kirliliği, her yıl yaklaşık 7,8 milyon erken ölüme neden oluyor" dedi.

Uzmanlar, Partikül Madde 2,5 için yasal sınır değerlerin belirlenmesini talep ediyor.

Nefes almak bile tehlikeli: Bir yılda 62 bin kişi öldü! Ekonomiye zararı açıklandı: 138 milyar dolar! Türkiye’de havası en kirli 3 şehir açıklandı! Partikül madde uyarısı! 4

60 BİN HAYAT KURTARILABİLİR

Rapora göre, hava kirliliği DSÖ'nün önerdiği seviyelere indirilirse, Türkiye'de yılda en az 60 bin hayat kurtarılabilir. Uzmanlar, acil önlemler ve planlı kentleşme ile bu hedefin ulaşılabilir olduğunu vurguladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Kadıköy! Yürüyen merdivenlerde 'Küfür' kavgasıYer: Kadıköy! Yürüyen merdivenlerde 'Küfür' kavgası
Bu iddia çok tartışılır! Avukattan şok açıklamaBu iddia çok tartışılır! Avukattan şok açıklama

Anahtar Kelimeler:
Çevre Kirliliği Türkiye Hava Kirliliği dünya sağlık örgütü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.