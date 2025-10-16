Nefes almak bile tehlikeli: Bir yılda 62 bin kişi öldü! Ekonomiye zararı açıklandı: 138 milyar dolar! Türkiye’de havası en kirli 3 şehir açıklandı! Partikül madde uyarısı!

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun raporuna göre, 2024 yılında Türkiye'de hava kirliliği nedeniyle 62 bin kişi hayatını kaybetti.

TÜRKİYE GENELİNDE 62 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ!

Temiz Hava Hakkı Platform Koordinatörü Deniz Gümüşel, partikül madde kaynaklı kirliliğin Türkiye genelinde ölümlere neden olduğunu belirtti.

138 MİLYAR DOLARLIK YÜK

Gümüşel, "Eğer kentleşmenin planlı bir şekilde ilerlemesini sağlayabilirsek, bu bedel hızlı bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu kılavuz değerlere doğru indirilebilir ve karşılığında da ekonomik maliyet bu şekilde azaltılabilir" dedi. Rapor, hava kirliliğinin Türkiye ekonomisine yıllık 138 milyar dolarlık bir yük getirdiğini ortaya koydu.

HAVANIN EN KİRLİ OLDUĞU ŞEHİRLER AÇIKLANDI

Raporda, Türkiye'nin havası en kirli şehirleri: Iğdır, Erzincan ve Kütahya olarak sıralandı. İstanbul ve Ankara'da ise hava kalitesi hassas düzeyde seyrediyor. Durgun rüzgarlar, ısınma amaçlı yakıt kullanımı ve araç egzozları, hava kirliliğini artıran başlıca faktörler arasında yer alıyor.

PARTİKÜL MADDE TEHLİKESİ!

Çevre İçin Hekimler Derneği'nden Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, özellikle Partikül Madde 2,5 olarak bilinen kirleticinin akciğerlere ve damar sistemine ciddi zararlar verdiğini vurguladı. Çağlayan, "Partikül Madde 2,5 akciğerlerin en uçlarına ilerleyip oradan da damar sistemine geçebiliyor. Bu yüzden sağlık için çok önemli. Partikül madde hava kirliliği, her yıl yaklaşık 7,8 milyon erken ölüme neden oluyor" dedi.

Uzmanlar, Partikül Madde 2,5 için yasal sınır değerlerin belirlenmesini talep ediyor.

60 BİN HAYAT KURTARILABİLİR

Rapora göre, hava kirliliği DSÖ'nün önerdiği seviyelere indirilirse, Türkiye'de yılda en az 60 bin hayat kurtarılabilir. Uzmanlar, acil önlemler ve planlı kentleşme ile bu hedefin ulaşılabilir olduğunu vurguladı.