Refüje çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı

Samsun’da SUV tipi otomobilin refüje çarparak yan yattığı kazada 1 kişi yaralandı.

Refüje çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Büyükşehir Belediye Kavşağı’nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat D.’nin kullandığı SUV otomobil, Çifte Hamam Caddesi’ne dönüşte refüje çarparak yan yattı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Birsen D. yaralandı. Yan yatan araç, çevredeki vatandaşlar tarafından kaldırılarak düzeltildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

