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Nefes borusuna çorba kaçan kişi yaşam mücadelesi veriyor

Adıyaman’da, ictigi çorba nefes borusuna kaçan kişi kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenimahalle 2633 Sokakta yaşayan Mustafa D., yemek yedigi esnada ictigi çorba nefes borusuna kaçtı.

Nefes borusuna çorba kaçan kişi yaşam mücadelesi veriyor

Adıyaman’da, ictigi çorba nefes borusuna kaçan kişi kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenimahalle 2633 Sokakta yaşayan Mustafa D., yemek yedigi esnada ictigi çorba nefes borusuna kaçtı. Bir anda fenalaşan Mustafa D., için sağlık ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mustafa D’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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