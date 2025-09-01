HABER

Nefes darlığı astım belirtisi midir? Nefes darlığı nedenleri

Tıp literatüründe dispne olarak adlandırılmış olan nefes darlığı, çoğu zaman astım hastalığı ile karıştırılsa da aslında farklı bir hastalık türüdür. Belirtileri birbirine benzeyebilse de nedenleri ve sebep olduğu durumlar açısından birbirlerinden belirgin olarak ayrılmaktadır.

Ferhan Petek

İçindekiler

  • Nefes darlığı astım belirtisi midir?
  • Nefes darlığı nedenleri nelerdir?
  • Nefes darlığına ne iyi gelir?

Dispne hastalığı ya da halk arasında bilinen adı ile nefes darlığı, akciğerlerin yeteri kadar havayı alamama rahatsızlığı olarak tanımlanmaktadır. Çeşitli başka rahatsızlıkların belirtisi olarak ortaya çıkabileceği gibi çeşitli tedavi yöntemleri ile kısa süre içinde iyileşebilmektedir. Nefes darlığı yaşanması durumunda mutlaka vakit kaybetmeden doktora danışılması gerekir. Sorunun kaynağı doğru tespit edilmelidir ve doktorun uygun gördüğü tedaviye bir an önce başlanmalıdır.

Kalp ve damar hastalıklarından strese birçok farklı neden, nefes darlığına geçici ya da kalıcı olarak neden olabilmektedir. Nefes darlığı sorunu yaşayan kişilerin gereksinim duyduğu oksijen karşılanmazsa yaşanan bir durumdur. Bunun dışında bazı kişilerde nefes darlığı, göğüste bir ağırlık hissi ya da baskı hissi ile gelmektedir. Nefes darlığı sorunu objektif ve sübjektif olmak üzere 2 farklı sınıfa ayrılarak değerlendirilir.

Nefes darlığı astım belirtisi midir?

Astım hastalığı solunum yollarının daralıp şiştiği ve fazladan bir mukus üretiminin gerçekleştiği anlamına gelmektedir. Solunum yolları daralıp şiştiği zaman fazla mukus üretilir ve bu durum da kişilerin nefes alıp verme süreçlerinde zorluk yaşamalarına neden olur. Nefes darlığı da bu şekilde ortaya çıkar.

Çok sık karıştırılan astım ve nefes darlığı durumu iki farklı hastalık olarak değerlendirilmektedir. Astımdaki nefes darlığı herhangi bir çevresel etken ile tetiklenebilen bir nefes darlığıdır. Herhangi bir koku, parfüm ya da polen ile tetiklenebilmektedir. Birlikte balgam da gelebilir.

Astım hastalığında yaşanan durumlar nefes darlığı tarafından organik olarak tetiklenebilmektedir. Herhangi bir dış etken ya da kaynak sebep olmadığı halde nefes darlığı yaşanıyorsa bu durum psikolojik olarak stres ya da depresyon kaynaklı olarak meydana gelmiş olabilmektedir.

Bahar aylarında tetiklenen astım hastalığı, yaz girişi döneminde daha da artabilmektedir. Kolonyalar, alerjik reaksiyonları arttıran parfüm içerikleri ya da temizlik malzemeleri gibi birçok farklı neden hem nefes darlığı şikayetlerini arttırabilmekte hem de astım krizlerini tetikleyebilmektedir.

Nefes darlığı nedenleri nelerdir?

Nefes darlığı durumuna neden olan durumlar çeşitlilik gösterebilmektedir. Olası bazı nedenler ise şu şekildedir:

  • Astım krizleri
  • KOAH hastalığı (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı)
  • Nefes borusunu tıkayan tümörlerin oluşması
  • Sigara tüketimi
  • Obezite
  • Zatürre
  • Diyafram sorunları
  • Korona virüsü
  • Kalp hastalıkları
  • Doğuştan olan kalp deliği durumları
  • Kondisyon eksikliği
  • Kansızlık
  • Anksiyete
  • Bol ve kilo endeksinin yüksek olması
  • Panik atak
  • Hamilelik
  • Alerjik reaksiyonlar

Nefes darlığına ne iyi gelir?

Nefes darlığına iyi geldiği bilinen çeşitli yöntemler bulunmaktadır. En bilinenleri şunlardır:

  • Tütün ürünleri kullanmamak
  • Rahatlama tekniklerini kullanmak
  • Otururken daha çok öne doğru eğilerek oturmak
  • Karından derin derin nefes almak
  • Derin ya da büzülmüş dudak nefesi vermek
  • Buhar solumak
  • Sade kahve içmek
  • Taze zencefil tüketmek
  • Yeşil çay içmek
  • Rahat pozisyon alarak sırt üstü uyumak
  • Nefes egzersizleri yapmak

Nefes darlığı sorununu göz ardı etmeden en kısa süre içinde doktora danışmak gerekir. Doktorun uygun gördüğü tedavi yöntemi uygulanarak nefes darlığı sorunundan kurtulabilmek mümkündür. Psikolojik ya da fiziksel kaynağı tespit edilerek doktor tarafından en doğru tedavi yöntemi uygulanacaktır.

