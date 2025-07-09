HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Nefesinin yetmediğini iddia etti: 'Alkolmetreyi üfleyemiyorum' dedi, polise zor anlar yaşattı!

İçerik devam ediyor

Sultanbeyli’de ismi öğrenilemeyen bir şoför trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde "Alkolmetreyi üfleyemiyorum" diyerek polisi uzun süre uğraştırdı. Uzun uğraşlar sonucu başarısız olunca sürücüye 26 bin TL ceza uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Sürücünün polis ekiplerine yaşattığı zor anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İlginç olay, saat 04.00 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Aşık Reyhani Caddesi’nde yaşandı. Denetimler sırasında ekipler tarafından durdurulan 34 EB 874 plakalı otomobilin sürücüsü "Alkolmetreyi üfleyemiyorum" diyerek, nefesinin yetmediğini iddia etti.

DAKİKALARCA UĞRAŞTILAR

Nefesinin yetmediğini iddia etti: Alkolmetreyi üfleyemiyorum dedi, polise zor anlar yaşattı! 1

İsmi öğrenilemeyen sürücü, alkol kontrolünün hastanede yapılmasını isteyerek korktuğunu söylerken, ekipler sürücüye dakikalarca alkolmetreye nasıl üflemesi gerektiğini anlattı.

Sürücünün üfleme girişimleri başarısız olunca, Karayolları Trafik Kanunu'nun, 'alkolmetre cihazını üflememek' maddesinden 26 bin 558 TL para cezası kesildi ve ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Otomobil ise çekici yardımı ile yediemin otoparkına çekildi.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’daki kazada çocuklar ölümden döndüBursa’daki kazada çocuklar ölümden döndü
Tofaş’ın çarptığı adam metrelerce savrulduTofaş’ın çarptığı adam metrelerce savruldu

Anahtar Kelimeler:
polis Ceza Sultanbeyli alkolmetre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye için kritik hafta! Silah bırakmada plan son dakikada değişti: Canlı yayın olmayacak, basın alınmayacak

Türkiye için kritik hafta! Silah bırakmada plan son dakikada değişti: Canlı yayın olmayacak, basın alınmayacak

CHP lideri Özel tutuklama haberini canlı yayında aldı! "Eyvah"

CHP lideri Özel tutuklama haberini canlı yayında aldı! "Eyvah"

Evliliği yalanlamışlardı! Sonunda yakalandılar! Böyle görüntülendiler

Evliliği yalanlamışlardı! Sonunda yakalandılar! Böyle görüntülendiler

Karar Resmi Gazete'de! Bankada parası olanlar dikkat, faiz gelirleri...

Karar Resmi Gazete'de! Bankada parası olanlar dikkat, faiz gelirleri...

Mansur Yavaş canlı yayında duyurdu: "Görevi bırakmaya razıyım"

Mansur Yavaş canlı yayında duyurdu: "Görevi bırakmaya razıyım"

X'in yapay zeka asistanı Grok kontrolden çıktı, ortalık karıştı!

X'in yapay zeka asistanı Grok kontrolden çıktı, ortalık karıştı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.