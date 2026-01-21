HABER

Nemrut Dağı eteklerinde hasta kurtarma operasyonu

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Nemrut Dağı eteklerinde hastalanan bir vatandaş, düzenlenen operasyonla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Nemrut Dağı eteklerinde hasta kurtarma operasyonu

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Nemrut Dağı eteklerinde hastalanan bir vatandaş, düzenlenen operasyonla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Nemrut Dağı eteklerinde hasta kurtarma operasyonu 1

Edinilen bilgilere göre, Nemrut Dağı eteklerinde böbrek ağrısı nedeniyle karlı dağlık alanda mahsur kalan 40 yaşındaki Cihan Kan isimli vatandaş, rahatsızlandı. Böbrek ağrısı şikayetiyle fenalaşan Cihan Kan, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Durum üzerine olay yerine UMKE, AFAD ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yolların karla kaplı olmasından dolayı paletli arama kurtarma aracı kullanıldı. Cihan Kan’a ulaşan ekipler burada hastaya ilk müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarılan hasta Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Nemrut Dağı eteklerinde hasta kurtarma operasyonu 2

Kaynak: İHA

