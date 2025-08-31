Nemrut Kalderası'na giden ziyaretçiler tehlikeye aldırış etmeden bozayıları besledi

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, bünyesindeki Nemrut Krater Gölü ve doğal güzellikleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kalderaya giden ziyaretçiler, yol üzerinde karşılarına çıkan bozayıları, tehlikeye aldırış etmeden yanlarındaki yiyeceklerle beslemeye çalışıyor.

Ziyaretçilerin, bölgede yiyecek arayan bozayılara araçların camından ekmek verdiği ve çevreye yiyecek bıraktığı anlar görüntülendi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır