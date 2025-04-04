Nepal'deki orman yangınında 4 kişi öldü

Nepal’in doğusundaki Panchthar bölgesinde 2 kadın, tedavi için Katmandu’ya seyahat ederken yanık yaraları nedeniyle hayatını kaybetti. Yerel polis, kadınların yem toplarken orman yangınına yakalandıklarını bildirdi. Polis, diğer 3 kişinin tedavi gördüğünü açıkladı.

Nepal’in merkezindeki Palpa bölgesindeki bir diğer orman yangınını söndürmeye çalışan bir kişi, dün akşam hayatını kaybetti. Aynı bölgede bir başka kişi ise yangını söndürmeye çalışırken uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır