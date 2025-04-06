Nerede protesto, orada Pikachu! Resmen eylemlerin maskotu oldu... Şimdi de ABD ve İsrail'de

Washington Monument parkında toplanan binlerce kişi, ellerinde ABD bayrağının yanı sıra pankart ve dövizler taşıyarak Trump yönetiminin politikalarına tepki gösterdi. Göstericiler, Trump yönetimine ve milyarder iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) uygulamalarına tepkilerini dile getirdi.

PROTESTOLARIN SİMGESİ OLDU

Eylemler sırasında kayda alınan görüntüler ise dikkat çekti. ABD'deki protestolarda tanıdık bir sima görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararının ardından Türkiye'nin pek çok yerinde eylemler düzenlendi. Bu eylemlerin Antalya ayağında çekilen bir görüntü ise tüm dünyada viral oldu. Eylemci Pikachu dünya basınına taşındı. Bunun hemen ardından ADB'de meydana gelen Trump karşıtı protestolarda da Pikachu kostumlü eylemci bulunması sosyal medyada dikkat çekti.

HER YERDE KARŞIMIZA ÇIKTI

Pikachu kostümü bu kez Tel Aviv'de dikkat çekti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları durdurması ve esir takası anlaşmasının sağlanması amacıyla binlerce kişi, Tel Aviv sokaklarında toplandı. Göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile hükümetin politikalarına karşı sloganlar taşıyan dövizler bulunduruyordu. Göstericiler arasında Pikachu kostümü giymişti ve yanında Türk bayrağı taşıyan arkadaşlarıyla yer alıyordu.