Tüm cisimler eksi ve artı yüklerle yüklüdür. Dengede olan bu eksi ve artı yükler sürtünme yolu ile bozulur. Bu durum da cisimlerin elektriklenmesine yol açar. Statik elektrik, doğada iletken ya da yalıtkan, aynı ya da farklı iki cismin temas edip ayrılmasıyla, bu cisimler arasında yük alışverişi sonucu ortaya çıkar. İşaretleri değişir ve statik elektrik kendiliğinden meydana gelmiş olur. Statik yük voltajı çok yüksek bir yüktür ancak yine de akımı çok zayıf olur.

Sentetik giyim eşyaları, yalnızca insan bedenini topraktan izole etmekle kalmaz aynı zamanda elektrostatik yüklerin meydana gelmesine de neden olur. Günümüzde sık kullanılan plastik eşyalar ve sentetik cisimlerin kullanımı üzerinde de olumsuz etkiler yapar. İnsan bedeni üzerinde meydana gelen statik yük, çoğunlukla bulunulan ortamlardaki taban, yer, pencere ya da sentetik kıyafetlerden kaynaklanabilmektedir. Bulunulan ortamlarda alınan statik elektrik insan sağlığına ve kullanılan çeşitli eşyaları farklı açılardan zarar verebilir.

Nereye dokunsam elektrik çarpıyor, ne yapmalıyım? Sebebi nedir, nasıl düzelir?

Günlük hayatta çeşitli işler yaparken, örnek olarak bir elbise giyerken ya da bir kapı açarken kapını koluna temas edilince statik elektrik üretilir. Negatif olarak yüklenen insan bedeni ile bir nesneye temas edildiği zaman yaşanan yük boşalması yüklerin cinsinde ve miktarında değişiklikler oluşturur. Statik elektriğin artışı en çok sürtünme ile oluşur. Nemli ortamlarda daha az olan statik elektrik şarjı kuru ortamlarda daha fazla olur.

İnsan bedeninde meydana gelen statik elektriğin fazla miktarını dışarı atmak için ayakla ya da çıplak elle toprak temasında bulunulmalıdır. Bu sayede bir anlamda toprak hattı oluşturulur. Su ile yıkama yolu ile oluşturan elektronları dışarı aktarmak da statik elektriğin boşaltılmasını sağlayabilmektedir.

Genel olarak çok zararı olmayan bir elektrik türü olarak bilinen statik elektriğin aslında birçok zararı bulunur. Bunlardan biri de düşük voltajlar nedeni ile çalışmakta olan elektronik devre akımlarına zarar vermesidir. Oluşan statik elektriği önleyebilmek için şu yöntemler uygulanabilir:

Nemlendirme

İzolasyon yöntemlerinden bir ya da birkaç tanesi

Birbirine bağlama

Topraklama

Çevre havasını statik elektrik akımının geçebilmesine imkan sağlayacak kadar nemlendirmek statik elektrik birikmesinin önüne geçebilir. Ancak nemlendirme yöntemi bazı cisimler için zararlı olabileceği için sıcak havalarda çok yüksek nem seviyesi insanlara rahatsızlık verebilir.

Topraklama ve birbirine bağlama yöntemleri iletken özellikle olan iki ya da daha fazla sayıda eşyayı bir iletken aracılığı ile birbirine bağlama ve topraklama şeklinde uygulanır. Bu sayede cisimlerde meydana gelen statik elektrik yükü de dengelenebilmektedir.

Boru bağlantıları ya da parlayan sıvıların yer aldığı depolar bu sayede statik elektriğe karşı topraklanarak korunabilmektedir. Depolardaki parlayıcı sıvılar doldurulur ya da boşaltılırsa araç ile depo arasında bir topraklama hattı bağlantısı oluşturulmalıdır.

İnsan bedeninde birikmiş olan statik elektriğin boşaltılabilmesi için örnek olarak avuçlar bakır bir levhaya bastırılabilir. Bu sayede insan bedeninde oluşan statik elektrik bakır levhaya iletilmiş olur. Kullanılan bu yöntem özellikle patlayıcı potansiyeli bulunan ortamlarda çalışan insanlar için çok uygun olarak kabul edilir.