Nerik Kadın Kooperatifi'nden 'Yöresel Lezzetler Konağı'

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde faaliyet gösteren Nerik Kadın Kooperatifi, yeni işletmesi "Nerik Yöresel Lezzetler Konağı" ile hizmet ağını genişletti.

Kooperatif Başkanı Hatice Kandemir, tarihi bir Vezirköprü konağında hizmet vermeye başladıklarını belirterek, amacın hem ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak hem de tarihi sokağın tanıtımına katkı sağlamak olduğunu söyledi. Kandemir, "Karşımızda tarihi müzemiz var. Burayı seçmemizdeki amaç, gelen ziyaretçilere hem hizmet verebilmek hem de ürünlerimizi sunabilmek. Sabah 08.00-13.00 saatleri arasında kahvaltı veriyoruz. Günün ilerleyen saatlerinde sıcak-soğuk içeceklerimiz, tatlı ve kurabiyelerimizle hizmet sunuyoruz. Kapasitemiz aynı anda 50 kişi. Kahvaltılarımız doyurucu ve ekonomik" dedi.

Kandemir, Vezirköprü'ye gelenlerin yöresel lezzetleri tatması için katık böreği, gazotlu ekmek ve baklalı dolma gibi ürünleri tercih edebileceğini belirtti.

Samsun
