Nesli tükenme tehlikesi altındaydı: Evcil kedilerin atası, yaban kedisi fotokapanla görüntülendi...

Nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban kedisi, Bursa'da fotokapana yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü, yaban kedisinin ormanda sakin adımlarla yürüdüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

4-5 SİYAH HALKANIN BULUNDUĞU KUYRUKLARIYLA EV KEDİLERİNDEN AYRILIYOR

Kedigiller (Felidae) familyasından bir kedi türü olan, Avrupa, Afrika ve Batı Asya'da doğal yaşam süren ve ev kedilerinin atası olarak kabul edilen vahşi bir kedi türü olan yaban kedisi (Felis silvestris), Bursa'da fotokapana yakalandı. Keskin duyuları, çevik yapısı ve gizlenme yetenekleriyle dikkat çeken ve doğada avlanarak hayatta kalan yaban kedileri uzun, kalın ve 4-5 siyah halkanın bulunduğu kuyruklarıyla ev kedilerinden ayrılırken; Bursa'da görüntülenen yaban kedisi de kalın, halkalı kuyruğu ve kuyruğunun bitiminde bulunan siyah halka ile fotokapana yansıdı.

"ORMANIN DERİNLİKLERİNDE SESSİZ BİR GÖLGE"

Ormanda sakin adımlarla yürüyen yaban kedisinin görüntüsü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından, “Ormanın derinliklerinde sessiz bir gölge… Adımları hafif, dikkatli ve gizemli. Bilimsel adıyla (Felis silvestris), yaban kedisi Türkiye’nin doğal orman ekosistemlerinde yaşayan gizemli ve nadir türlerinden biridir. Gündüzleri görülmesi oldukça zordur; çoğunlukla alacakaranlıkta ve geceleri aktiftir” sözleriyle paylaşıldı.

"SESSİZ AVCI, GÖRÜNMEZ İZLER"

Nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban kedisinin, ekosisteme sağladığı katkı ve fiziksel özelliklerine de yer verilen paylaşımda, “Sessiz avcı, görünmez izler… Yaban kedileri, kemirgenler ve küçük kuşlarla beslenerek doğal dengeye katkı sağlar. Evcil kedilere benzese de onlardan daha büyük, daha vahşi ve doğaya daha sıkı bağlıdırlar. Kısa, kalın ve yuvarlak uçlu kuyruğu, en belirgin ayırt edici özelliğidir. Bu nadir kare, ormanların ne kadar zengin ve canlı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Sessizce geçip giden bu yaban kedisi, doğanın kendi ritminde ilerlemeye devam ettiğinin kanıtı...” ifadelerine yer verildi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır