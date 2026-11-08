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Nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının geleceği için seferberlik: 527 bin 880 yavru denize ulaştı

Türkiye sahillerinde tespit edilen yuvalardan 527 bin 880 nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağası yavrusu denizle buluşturuldu.

Nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının geleceği için seferberlik: 527 bin 880 yavru denize ulaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bu yıl da üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla yaptığı iş birliği neticesinde deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarına devam ediyor.

DKMP Genel Müdürlüğü Türkiye’nin taraf olduğu Bern (Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması) ve Barcelona (Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesi’nin Korunması) Sözleşmeleri kapsamında deniz kaplumbağalarının (Caretta caretta-İribaş deniz kaplumbağası, Chelonia mydas-Yeşil deniz kaplumbağası) korunması amacına yönelik olarak yaptığı çalışmalarla her yıl binlerce deniz kaplumbağasının denizlere ulaşmasını sağlıyor.

Yaşamlarının neredeyse tamamını denizlerde geçiren deniz kaplumbağalarının dişileri yumurtlamak için mayıs ve eylül ayları arasında karaya çıkıyorlar. Yaklaşık 115 milyon yıldır yerkürede yaşadığı tahmin edilen deniz kaplumbağaları, çevre kirliliği, iklim değişikliği, sahillerin kontrolsüz kullanımı, ses ve ışık kirliliği gibi pek çok tehditle karşı karşıya kalmasından dolayı nesilleri tehlike altındadır. Kaplumbağalar için yapılan koruma çalışmaları, bu türlerin neslinin devamın sürdürülmesi için büyük önem arz ediyor.
Deniz kaplumbağalarının korunması amacıyla yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde 20 önemli deniz kaplumbağaları yuvalama alanı belirlendi. DKMP Genel Müdürlüğünce yürütülen izleme, koruma ve yuva tespit çalışmaları neticesinde 2026 yılında sahil şeritlerinde 7 bin 565 adet Caretta caretta ve bin 303 adet Chelonia mydas yuvası tespit edildi. Tespit edilen yuvalardan 423 bin 640 adet Caretta caretta yavrusu ve 104 bin 240 adet Chelonia mydas yavrusu olmak üzere toplamda 527 bin 880 adet deniz kaplumbağası yavrusu sahillerden denizlerle buluşturuldu.

"6 yılda DKMP olarak 4 milyon 310 bin 832 adet bireyin denize kavuşmasını sağladık"
Deniz kaplumbağaları için yürütülen koruma çalışmalarının önemine değinen DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, "Genel Müdürlüğümüz uhdesinde yapılan çalışmalarla deniz biyoçeşitliliğimizin önemli türlerinden olan deniz kaplumbağalarının nesillerinin devamlılığına katkıda bulunuyoruz. İçinde bulunduğumuz yılın verileri de dahil olmak üzere son 6 yılda DKMP olarak 4 milyon 310 bin 832 adet bireyin denize kavuşmasını sağladık" ifadelerini kullandı.

"Deniz kaplumbağalarının yarınlara ulaşması için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz"
Deniz kaplumbağaları koruma çalışmaları esnasında kumsalları kullanan turistlerin, sanayicilerin ve yöre halkının kumsalı nasıl kullanacakları konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları da yürüttüklerini ifade eden Çokçetin, "Nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının yarınlara ulaşması için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Yuva yapılan kumsalların kullanımı çok hassas olduğu için kumsalları kullanacak kitleler için bilinçlendirme çalışmalarına önem veriyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz" dedi.
Yapılan diğer çalışmalara da değinen Çokçetin, yuvalara kum altı ve kum üstü kafesleme çalışmaları yapıldığını ve su altında kalan kafeslerin de daha kuru kumul ortamlara taşındığını ifade etti. Çokçetin, koruma çalışmalarının yanı sıra deniz kaplumbağalarının beslenme, kışlama alanları gibi bilgilerin belirlenmesi için uydu vericiler takılarak deniz kaplumbağalarını takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

Nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının geleceği için seferberlik: 527 bin 880 yavru denize ulaştı 1

Nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının geleceği için seferberlik: 527 bin 880 yavru denize ulaştı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kaplumbağa
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