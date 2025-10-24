HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Nesnelerin interneti (IoT) nedir, nasıl çalışır?

Nesnelerin interneti (IoT), fiziksel yaşam alanlarımızdaki nesnelerin sensörler ve yazılımlar sayesinde internete bağlanarak birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir teknoloji türüdür. Dolayısıyla günümüzde internet, bilgiye ulaşma aracının ötesinde üretim, ticaret ve eğlence gibi pek çok alanda kullanılabilir hale gelmiştir. Bu kapsamda nesnelerin interneti kavramının ne olduğu ve nasıl çalıştığı sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. Peki, nesnelerin interneti (IoT) nedir?

Nesnelerin interneti (IoT) nedir, nasıl çalışır?
Defne Vera Şahin

İnternet teknolojisi son 10-15 yıl içerisinde günlük yaşamın hemen her alanına etki etmesiyle modern dünyanın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İnternetin günlük yaşama etkileri arasında bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler gibi akıllı cihazlar yer almaktadır. Bu sayede kişiler dünyanın herhangi bir yeriyle iletişim kurabilmekte, alışveriş yapabilmekte ya da eğitim alabilmektedir. Fakat internetin etkisi artık sadece bu cihazlarla sınırlı değildir. Günümüzde internet bağlantısına sahip olan cihazların çeşitliliği daha fazladır. Bu noktada iot teknolojisi devreye girmektedir.

Nesnelerin interneti (IoT) nedir, nasıl çalışır?

Nesnelerin interneti, İngilizce “Internet of Things” ifadesinin baş harflerinden oluşan IoT kısaltmasıyla öne çıkar. Bu ifade son yıllarda teknolojik gelişmeler arasında en çok konuşulan konulardan biridir. Nesnelerin interneti nedir dendiğinde günlük yaşamımızda kullandığımız cihazlar ve eşyaların internet aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurmasıdır. Günümüzde evlerde yer alan buzdolaplarından arabalara, akıllı saatlerden güvenlik kameralarına kadar pek çok farklı nesne internete bağlanarak bilgi paylaşabilmektedir.

IoT teknolojisinin uygulamalarına birçok günlük örnek verilebilir. Örneğin haritalar üzerinden ulaşım bilgisi almak, hırsızlık durumunda telefona uyarı mesajı gelmesi ya da kaza anında otomatik olarak yardım çağırmak bunlar arasında sayılabilir. Öte yandan buzdolabının peynirin bittiğini haber vermesi ve araba GPS’inin kullanıcıyı en yakın markete yönlendirmesi de nesnelerin internetine güzel örnekler arasındadır.

Tüm bu sistemlerin beraber uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan teknolojiye "Nesnelerin İnterneti" denir.

Nesnelerin interneti yani IoT sistemi çevremizdeki cihazların veri toplamasını, iletmesini ve işlem yapmasını sağlayan bir ağdır. Bu yeni ekosistemdeki sensörler ve akıllı cihazlar sürekli olarak çevresindeki bilgileri toplar. Örneğin sıcaklık, hareket, konum ya da enerji kullanımı gibi bilgileri kayıt altına alabilir. Bütün toplanan bilgiler ise Wi-Fi, Bluetooth, uydu ya da diğer iletişim yolları aracılığıyla bulut sunucularına gönderilir.

Bulut sistemi üzerinde bu bilgiler analiz edilir. Gerektiği durumlarda sistem bu bilgiler üzerinden otomatik olarak aksiyon alabilir. Buradaki en önemli nokta bu sürecin kullanıcı müdahalesi olmadan çalışabilmesidir. Buna rağmen kişiler istedikleri zaman verileri görüntüleyebilirler. Bununla beraber cihaz ayarlarını değiştirebilir ve sistemden talimat verebilirler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dişçiye gitti, hayatı kabusa döndü! Neredeyse ölüyorduDişçiye gitti, hayatı kabusa döndü! Neredeyse ölüyordu
İmamoğlu'ndan 'Casusluk' soruşturması açıklamasıİmamoğlu'ndan 'Casusluk' soruşturması açıklaması

Anahtar Kelimeler:
nesnelerin interneti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.