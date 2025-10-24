İnternet teknolojisi son 10-15 yıl içerisinde günlük yaşamın hemen her alanına etki etmesiyle modern dünyanın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İnternetin günlük yaşama etkileri arasında bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler gibi akıllı cihazlar yer almaktadır. Bu sayede kişiler dünyanın herhangi bir yeriyle iletişim kurabilmekte, alışveriş yapabilmekte ya da eğitim alabilmektedir. Fakat internetin etkisi artık sadece bu cihazlarla sınırlı değildir. Günümüzde internet bağlantısına sahip olan cihazların çeşitliliği daha fazladır. Bu noktada iot teknolojisi devreye girmektedir.

Nesnelerin interneti (IoT) nedir, nasıl çalışır?

Nesnelerin interneti, İngilizce “Internet of Things” ifadesinin baş harflerinden oluşan IoT kısaltmasıyla öne çıkar. Bu ifade son yıllarda teknolojik gelişmeler arasında en çok konuşulan konulardan biridir. Nesnelerin interneti nedir dendiğinde günlük yaşamımızda kullandığımız cihazlar ve eşyaların internet aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurmasıdır. Günümüzde evlerde yer alan buzdolaplarından arabalara, akıllı saatlerden güvenlik kameralarına kadar pek çok farklı nesne internete bağlanarak bilgi paylaşabilmektedir.

IoT teknolojisinin uygulamalarına birçok günlük örnek verilebilir. Örneğin haritalar üzerinden ulaşım bilgisi almak, hırsızlık durumunda telefona uyarı mesajı gelmesi ya da kaza anında otomatik olarak yardım çağırmak bunlar arasında sayılabilir. Öte yandan buzdolabının peynirin bittiğini haber vermesi ve araba GPS’inin kullanıcıyı en yakın markete yönlendirmesi de nesnelerin internetine güzel örnekler arasındadır.

Tüm bu sistemlerin beraber uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan teknolojiye "Nesnelerin İnterneti" denir.

Nesnelerin interneti yani IoT sistemi çevremizdeki cihazların veri toplamasını, iletmesini ve işlem yapmasını sağlayan bir ağdır. Bu yeni ekosistemdeki sensörler ve akıllı cihazlar sürekli olarak çevresindeki bilgileri toplar. Örneğin sıcaklık, hareket, konum ya da enerji kullanımı gibi bilgileri kayıt altına alabilir. Bütün toplanan bilgiler ise Wi-Fi, Bluetooth, uydu ya da diğer iletişim yolları aracılığıyla bulut sunucularına gönderilir.

Bulut sistemi üzerinde bu bilgiler analiz edilir. Gerektiği durumlarda sistem bu bilgiler üzerinden otomatik olarak aksiyon alabilir. Buradaki en önemli nokta bu sürecin kullanıcı müdahalesi olmadan çalışabilmesidir. Buna rağmen kişiler istedikleri zaman verileri görüntüleyebilirler. Bununla beraber cihaz ayarlarını değiştirebilir ve sistemden talimat verebilirler.