Netanyahu, ablukayı delip Gazze'ye yardım götürmek isteyen aktivistlerle alay etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ablukayı delip Gazze Şeridi'ne yardım götürmek isteyen Küresel Sumud Filosu aktivistleriyle alay ederek, "Gazze'yi YouTube'dan izlemeye devam edecekler." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Netanyahu, İsrail ordusuna dün gece Yunanistan açıklarında uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu'na saldırması talimatını kendisinin verdiğini belirtti.

BÖYLE ALAY ETTİ: "YOUTUBE’DAN İZLEMEYE DEVAM EDECEKLER”

İsrail ablukasını delerek Gazze'ye yardım götürmek isteyen filodan hiçbir geminin "karasularına ulaşamadığını" söyleyen Netanyahu, “Gazze’yi YouTube’dan izlemeye devam edecekler”. ifadeleriyle aktivistlerle alay etti.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz’e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu, yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

İSRAİL ORDUSU YUNAN KARA SULARINDA MÜDAHALE ETTİ

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.

30 Nisan 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

