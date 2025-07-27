HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Netanyahu, BM'nin İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerini engellediği uyarılarının "yalan olduğunu" öne sürdü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ne insani yardım geçişlerine izin vermediğini açıklayan Birleşmiş Milletlerin (BM) "yalan söylediğini" iddia etti.

Netanyahu, BM'nin İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerini engellediği uyarılarının "yalan olduğunu" öne sürdü

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Netanyahu, İsrail’in güneyindeki Ramon Hava Üssü’ne ziyaretinde yaptığı konuşmada, BM’nin İsrail hakkında "yalanlar uydurduğunu” ileri sürdü.

Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine engelleyerek sivillerin açlıktan ölmesine neden olan İsrail yönetiminin bölgeye "asgari miktarda” yardımın girmesine izin verdiklerini öne sürdü.

Netanyahu, BM nin İsrail in Gazze ye yardım girişlerini engellediği uyarılarının "yalan olduğunu" öne sürdü 1

"ASGARİ DÜZEYDE İNSANİ YARDIM"

Netanyahu, Hamas’ın "ortadan kaldırılması” ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması için saldırılar yürüttüklerini ileri sürerek söz konusu hedeflerine ulaşmak için saldırılara ve müzakerelere devam edeceklerini savundu.

Netanyahu, "Hangi yolu seçersek seçelim, asgari düzeyde insani yardım malzemesinin girişine izin vermeye devam etmek zorunda kalacağız ve şimdiye kadar da bunu yaptık." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, BM nin İsrail in Gazze ye yardım girişlerini engellediği uyarılarının "yalan olduğunu" öne sürdü 2

GAZZE'YE SALDIRILARA BİRKAÇ SAATLİK "İNSANİ ARA" KARARI

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından 27 Temmuz'da Gazze'ye saldırılara birkaç saatlik "insani ara" kararı alındığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, bu sabah yaptığı açıklamada ise "insani aranın" yerel saatle 10.00'da başlayıp saat 20.00'de biteceğini bildirmişti.

Ordu, Gazze Şeridi genelindeki halka gıda ve ilaç ulaştıran ve dağıtan BM ile insani yardım kuruluşlarının konvoylarının güvenli geçişini sağlamak amacıyla saat 06.00'dan saat 23.00'e kadar kullanılacak "güvenli rotalar" belirlendiği öne sürmüştü.

(AA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 gencin cinayetiyle ilgili 4 kamu görevlisine dava açıldı2 gencin cinayetiyle ilgili 4 kamu görevlisine dava açıldı
Aydın’da 7 bin sentetik hap ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandıAydın’da 7 bin sentetik hap ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu birleşmiş milletler bm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tatlıses'in kızı ortalığı birbirine kattı! Polisin üzerine araba sürdü

Tatlıses'in kızı ortalığı birbirine kattı! Polisin üzerine araba sürdü

Bakan Yerlikaya duyurdu! Orman yangınlarıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Orman yangınlarıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Son ankette rakibini geçti! Yeni partiler de listede

Son ankette rakibini geçti! Yeni partiler de listede

Osimhen'in sözleşmesinde çok ilginç madde! Galatasaray'da 35 gol atması halinde...

Osimhen'in sözleşmesinde çok ilginç madde! Galatasaray'da 35 gol atması halinde...

AKUT kıyafetleriyle yangın bölgesine geldi! Şüpheliye gözaltı

AKUT kıyafetleriyle yangın bölgesine geldi! Şüpheliye gözaltı

Dünyayı sarsacak iddia: Masada ABD'nin nükleer silah kullanımı var

Dünyayı sarsacak iddia: Masada ABD'nin nükleer silah kullanımı var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.