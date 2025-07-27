Netanyahu, BM'nin İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerini engellediği uyarılarının "yalan olduğunu" öne sürdü

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Netanyahu, İsrail’in güneyindeki Ramon Hava Üssü’ne ziyaretinde yaptığı konuşmada, BM’nin İsrail hakkında "yalanlar uydurduğunu” ileri sürdü.

Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine engelleyerek sivillerin açlıktan ölmesine neden olan İsrail yönetiminin bölgeye "asgari miktarda” yardımın girmesine izin verdiklerini öne sürdü.

"ASGARİ DÜZEYDE İNSANİ YARDIM"

Netanyahu, Hamas’ın "ortadan kaldırılması” ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması için saldırılar yürüttüklerini ileri sürerek söz konusu hedeflerine ulaşmak için saldırılara ve müzakerelere devam edeceklerini savundu.

Netanyahu, "Hangi yolu seçersek seçelim, asgari düzeyde insani yardım malzemesinin girişine izin vermeye devam etmek zorunda kalacağız ve şimdiye kadar da bunu yaptık." ifadelerini kullandı.

GAZZE'YE SALDIRILARA BİRKAÇ SAATLİK "İNSANİ ARA" KARARI

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından 27 Temmuz'da Gazze'ye saldırılara birkaç saatlik "insani ara" kararı alındığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, bu sabah yaptığı açıklamada ise "insani aranın" yerel saatle 10.00'da başlayıp saat 20.00'de biteceğini bildirmişti.

Ordu, Gazze Şeridi genelindeki halka gıda ve ilaç ulaştıran ve dağıtan BM ile insani yardım kuruluşlarının konvoylarının güvenli geçişini sağlamak amacıyla saat 06.00'dan saat 23.00'e kadar kullanılacak "güvenli rotalar" belirlendiği öne sürmüştü.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır