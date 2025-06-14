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Netanyahu'dan bir tehdit daha! "Çok yakında İsrail uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz"

İran ile İsrail savaşı dünyayı tedirgin ederken, Netanyahu'dan yeni bir tehdit geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Çok yakında İsrail Hava Kuvvetleri'nin uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz. (İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney) Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız" dedi.

Netanyahu'dan bir tehdit daha! "Çok yakında İsrail uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. İran'a 2 gündür düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. İran nükleer tesislerine ciddi zarar verdiklerini belirten Netanyahu, "Bu projeleri yürüten kıdemli bilim adamlarından oluşan ekibi de vurduk. Saldırılar, İran'ın nükleer programını birkaç yıl geriye itti" dedi.

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"HER NOKTAYI VURACAĞIZ"

İsrail Başbakanı Netanyahu, balistik füzelerin büyük bir tehdit oluşturduğunu, bu füzeleri İran'ın İsrail'i yok etmek için kullanmayı planladığı bir başka yöntem olarak tanımladı.
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Tahran'ın bu tür silahları üretme kabiliyetini ortadan kaldırdıklarını söyleyen Netanyahu, "Çok yakında İsrail Hava Kuvvetleri'nin uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz. (İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney) Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız" ifadelerini kullanarak, "şimdiye kadar gerçekleştirilen saldırıların, önümüzdeki günlerde yaşanacakların yanında çok az kalacağını" belirtti. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Binyamin Netanyahu
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