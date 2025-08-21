HABER

Netanyahu’dan Gazze’de savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze şehrini ele geçirme planlarını onayladığını belirterek, "Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Tümeni’ni ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze şehrini ele geçirme planlarını onayladığını belirterek, "Önemli bir aşamadayız. Bugün Gazze'nin ele geçirilmesi ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için IDF tarafından bana ve Savunma Bakanı'na sunulan planları onaylamak üzere Gazze Tümeni'ne geldim" dedi.

TÜM REHİNELERİN BIRAKILMASI ŞARTI

Gazze Şeridi’ndeki savaşın sona erdirilmesi için de müzakerelere başlanması talimatı verdiğini söyleyen Netanyahu, "Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim" dedi.

Hamas'ın yenilgisi ve tüm rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen çabaların aynı anda ilerlediğini ifade eden Netanyahu, "Bu hayati görev uğruna yedek askerlerin ve ordunun seferber edilmesini çok takdir ediyorum" dedi.

"PLANLAR SAĞLAM"

Adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili ise, Netanyahu’nun Gazze Tümeni'nde kendisine sunulan Gazze şehrinin ele geçirilmesine yönelik planlardan etkilendiğini belirterek, "Planlar sağlam" dedi.

(İHA)

21 Ağustos 2025
21 Ağustos 2025

