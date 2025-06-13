HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu: "İran karşılık verecek, füzeler gelecek. Coşkuya kapılmayın, talimatları dinleyin"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a ilk etapta nisan sonu için saldırı planladıklarını ancak ertelediklerini belirterek İsraillilere "İran karşılık verecek, füzeler gelecek. Coşkuya kapılmayın, talimatları dinleyin." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu: "İran karşılık verecek, füzeler gelecek. Coşkuya kapılmayın, talimatları dinleyin"

Netanyahu, ulusa sesleniş konuşmasında, Eylül 2024'te düzenledikleri suikastla Hizbullah eski Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürmelerinin ardından İran'ın nükleer programına hız verdiğini iddia etti.

İsrail Başbakanı, "İran, bu tarihten sonra nükleer silah elde etmek için açıkça adım atmaya başladı. Harekete geçmemiz gerekiyordu. Ben, nisan sonunda operasyon için karar aldım. Farklı nedenlerden dolayı bu gerçekleşmedi. Daha sonra Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı ile bugünü belirledik." ifadelerini kullandı.

İran'a saldırıların devam edeceğini bildiren Netanyahu, "Bu ilk ancak tek hedef değil." diye konuştu.
AW475542_02

"DAHA FAZLA BEKLEYEMEYECEKLERİNİ" DİLE GETİRDİ

İsrail'in İran'a Ekim 2024'te düzenlediği saldırının ardından Tahran'ın balistik füze programına da hız verdiğini savunan Netanyahu, İran'ın 3 yılda 10 bin füze üretecek kapasite artırımı yaptığını ileri sürerek "daha fazla bekleyemeyeceklerini" dile getirdi.

Netanyahu, İsraillilere seslenerek "İran karşılık verecek, karşı saldırı olacak, bu çok şiddetli olabilir. Füzeler gelecek. Coşkuya kapılmayın, talimatları dinleyin." dedi.
Netanyahu-scaled

"AMERİKA'NIN POZİSYONUNU AMERİKA'YA BIRAKIYORUM"

ABD'yi bilgilendirdiklerini de aktaran Netanyahu, şunları kaydetti:

"Amerika'nın pozisyonunu Amerika'ya bırakıyorum. Saldırı hakkında onları bilgilendirdik. Şimdi ne yapacaklar? Bunu Başkan Trump'a bırakıyorum, o, kararlarını bağımsız biçimde alıyor, onun adına konuşamam."

Netanyahu, İran'a "tarihinin belki de tek örnek" saldırısını düzenlediklerini iddia ederek füze rampalarını vurduklarını ancak İran'ın füze üretim tesislerinin asıl hedefleri olduğunu belirtti.

İlerleyen saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklayan Netanyahu, İranlılara sesleneceği bir konuşma yapacağını, burada "tarihi fırsat bulunduğunu" savundu.

(AA)

13 Haziran 2025
13 Haziran 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD "İsrail saldırıyı tek başına gerçekleştirdi" demişti! Fordo nükleer tesisine saldırıda gerçek ortaya çıktıABD "İsrail saldırıyı tek başına gerçekleştirdi" demişti! Fordo nükleer tesisine saldırıda gerçek ortaya çıktı
Büyükçekmece'deki rüşvet davasında yeni gelişmeBüyükçekmece'deki rüşvet davasında yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kamu işçisinin zam pazarlığında yeni gelişme!

Kamu işçisinin zam pazarlığında yeni gelişme!

İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e gözdağı

İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e gözdağı

Yunanistan devreye girdi, tepki yağdı: Hükümetten açıklama talep edildi

Yunanistan devreye girdi, tepki yağdı: Hükümetten açıklama talep edildi

Kavga sırasında Galatasaray’ı aşağıladı… Taraftarlar mesaj yağmuruna tuttu..

Kavga sırasında Galatasaray’ı aşağıladı… Taraftarlar mesaj yağmuruna tuttu..

İsrail saldırıları sonrası İran'da kaos artıyor! Halk şehirleri terk ediyor: Bankalar ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar...

İsrail saldırıları sonrası İran'da kaos artıyor! Halk şehirleri terk ediyor: Bankalar ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar...

Mersin sahillerinde görülmemiş olay! "Bu sene kimse Akdeniz'e girmesin"

Mersin sahillerinde görülmemiş olay! "Bu sene kimse Akdeniz'e girmesin"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.