Netanyahu: "Husiler, saldırganlıklarının bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerini öğreniyorlar"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başkent Tel Aviv'de İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir üste İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir ile Yemen'e düzenlenen hava saldırısına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Netanyahu, burada yaptığı açıklamada, "Kim bize saldırırsa biz de ona saldıracağız. Bütün bölgenin İsrail'in gücünü ve kararlılığını gördüğünü düşünüyorum. Husiler, İsrail'e karşı saldırganlıklarının bedelini çok ağır şekilde ödeyeceklerini öğreniyorlar" dedi.

"İSRAİL'E FIRLATTIKLARI HER FÜZENİN BEDELİNİ MİSLİYLE ÖDEYECEKLER"

İsrail Savunma Bakanı Katz da açıklamasında, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Husilerin Yemen'deki başkanlık sarayını imha etti ve yakıt depoları ile elektrik santrallerini vurdu. Hava ve deniz ablukasını sürdürürken, Husilerin altyapısını vurmaya da devam ediyoruz. İsrail'e fırlattıkları her füzenin bedelini misliyle ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

Katz'ın Sana'daki başkanlık sarayının imha edildiğine ilişkin iddiasına Yemen'den bir doğrulama gelmedi.

İSRAİL'İN SALDIRISINDA EN AZ 2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Yemen Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

HUSİLER, İSRAİL'İ "FİLİSTİN-2" HİPERSONİK BALİSTİK FÜZESİYLE VURMUŞTU

İsrailli yetkililer, Yemen'e yönelik saldırının Yemenli Husilerin geçtiğimiz cuma günü "Filistin-2" hipersonik balistik füzesi ile İsrail'i hedef almasına bir misilleme olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Söz konusu saldırıda Husiler tarafından ateşlenen füze havada parçalara ayrılmış, İsrail'e ait hava savunma sistemleri ise parça tesirli savaş başlığını karşılamakta zorlanmıştı. İsrailli yetkililer, ülkenin merkez bölgesinde çeşitli noktalarda patlamaların yaşandığı saldırıda can veya mal kaybı olmadığını aktarmıştı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır