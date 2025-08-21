Netanyahu: "İsrail savaşın bitmesi için ateşkes görüşmelerine başlayacak"
İsrail Başbakanı Netanyahu, "İsrail savaşın bitmesi ve rehinelerin bırakılması için ateşkes görüşmesine başlayacak" açıklamasını yaptı.
21.08.2025 20:24
Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
