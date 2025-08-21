HABER

Netanyahu: "İsrail savaşın bitmesi için ateşkes görüşmelerine başlayacak"

İsrail Başbakanı Netanyahu, "İsrail savaşın bitmesi ve rehinelerin bırakılması için ateşkes görüşmesine başlayacak" açıklamasını yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, "İsrail savaşın bitmesi ve rehinelerin bırakılması için ateşkes görüşmesine başlayacak" açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İsrail Binyamin Netanyahu Gazze
