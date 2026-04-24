Netanyahu 'kanser' iddialarını doğruladı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak kansere yakalandığı haberlerini doğruladı. Fiziksel durumunun iyi olduğunu belirten Netanyahu açıklamasında, "tamamen tedavi edildi. Tanrı’ya şükür, artık geride kaldı" ifadelerini kullandı.

Doğukan Akbayır

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine prostat kanseri teşhisi konulduğunu teyit etti. Bu açıklama, yayımlanan yıllık sağlık raporunun ardından geldi.

‘KANSERE YAKALANDIM’

Erken teşhis gerçekleştiğini belirterek, sağlık durumuna ilişkin sanal medyadan açıklama yapan Netanyahu, şu anda "sağlıklı” olduğunu belirtti. Fiziksel durumunun “son derece iyi” olduğunu belirterek, “Prostatımla ilgili küçük bir sağlık sorunum vardı, tamamen tedavi edildi. Tanrı’ya şükür, artık geride kaldı” ifadelerini kullandı.

