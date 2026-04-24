Netanyahu 'kanser' iddialarını doğruladı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine prostat kanseri teşhisi konulduğunu teyit etti. Bu açıklama, yayımlanan yıllık sağlık raporunun ardından geldi.
Erken teşhis gerçekleştiğini belirterek, sağlık durumuna ilişkin sanal medyadan açıklama yapan Netanyahu, şu anda "sağlıklı” olduğunu belirtti. Fiziksel durumunun “son derece iyi” olduğunu belirterek, “Prostatımla ilgili küçük bir sağlık sorunum vardı, tamamen tedavi edildi. Tanrı’ya şükür, artık geride kaldı” ifadelerini kullandı.
היום התפרסם הדו״ח הרפואי השנתי שלי.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 24, 2026
ביקשתי לעכב את פרסומו בחודשיים כדי שהוא לא יפורסם בשיא המלחמה על מנת שלא לאפשר למשטר הטרור באיראן להפיץ עוד תעמולת כזב נגד ישראל.
אני מבקש לשתף אתכם בשלושה דברים:
1 - ברוך השם, אני בריא.
2 - אני בכושר גופני מצויין.
3 - הייתה לי בעיה…
