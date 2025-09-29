Netanyahu, Katar'dan saldırı için özür diledi, kabine karıştı! İsrailli aşırı sağcı bakandan tepki geldi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Netanyahu ve Al Sani ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Netanyahu'yu Oval Ofis'te ağırlayan Trump'ın isteğiyle gerçekleştiği kaydedilen görüşmede, Trump'ın İsrail ile Katar arasındaki ilişkilerin olumlu seyretmesini istediğine işaret edildi.

"NETANYAHU DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUĞUNU İFADE ETTİ"

Açıklamada, üç ülke arasında yeni bir mekanizma kurulacağına atıf yapılarak, "İlk adım olarak, Başbakan Netanyahu, İsrail'in Katar'daki Hamas hedeflerine yönelik füze saldırısında istemeden bir Katarlı askerin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Ayrıca Netanyahu, rehine müzakereleri sırasında Hamas liderlerini hedef alarak İsrail'in Katar'ın egemenliğini ihlal ettiğinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve İsrail'in gelecekte bu tür bir saldırı yapmayacağını teyit etti." ifadelerine yer verildi.

Katar Başbakanı Al Sani'nin bu açıklamayı memnuniyetle karşıladığı ve "Katar'ın bölgesel güvenlik ve istikrarına katkı yapmaya devam edeceğini" belirttiği kaydedildi. Liderler ayrıca, Gazze'deki krizi sona erdirmek için gündemde olan öneriye ilişkin başlıkları da görüşmede ele aldılar.

Trump'ın, Netanyahu'nun özür dilemesi için Al Sani'yi telefonla aradığı anın fotoğrafı da ortaya çıktı.

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN TEPKİ

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Katar'a düzenlenen saldırıyı savunarak Netanyahu'ya tepki gösterdi. Ben-Gvir, "Katar, terörizmi destekleyen, terörizmi finanse eden ve terörizmi kışkırtan bir ülkedir. Hiçbir miktar para, ellerindeki terörizmi temizleyemez." iddiasında bulundu. Ben-Gvir, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlenen saldırıyı "önemli, adil ve ahlâki" olarak tanımladı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır