Netanyahu kaybetse de gitmeyebilir! İsrail sandık başında: Anketlerde Eisenkot ile kafa kafaya

İsrail’de Gazze Şeridi’ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlenen ilk genel seçimde oy verme işlemi başladı. Yarışın Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ittifakı ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet ittifakı arasında başa baş geçmesi bekleniyor.

7 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN OY KULLANACAK

İsrail’de Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana ilk kez parlamento seçimleri düzenliyor. İsrailli seçmenler, 120 sandalyeli parlamentonun (Knesset) yeni üyelerini belirlemek üzere yerel saatle 07.00’den itibaren sandık başına gitmeye başladı. 1.2 milyonu İsrail vatandaşı Filistinli olmak üzere yaklaşık 7.3 milyon seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi 22.00’ye kadar sürecek. "Ülke tarihindeki en önemli seçimlerden biri" olarak görülen seçimde daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde 70 bin kişi oy kullanmak için yurt dışından İsrail’e döndü.

İsrail’de uzaktan oy kullanma sistemi olmaması nedeniyle seçmenlerin seçim günü ülkede bulunmaları gerekiyor.

NETANYAHU İLE EİSENKOT ARASINDA KIYASIYA YARIŞ

Yayınlanan son kamuoyu yoklamaları, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Likud Partisi ve liderliğini yaptığı aşırı sağcı koalisyon ile eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un Yashar partisi liderliğindeki muhalefet grupları arasında kıyasıya bir yarış olduğunu gösterdi.

SEÇİMDE KİMLE YARIŞIYOR?

Seçimde 30’dan fazla parti ve liste, yüzde 3.25’lik seçim barajını aşarak 120 sandalyeli parlamentoya milletvekili göndermek için yarışıyor. Gelecek hükümeti kurmak için yarışan 2 ana blok bulunuyor: Birincisi, Netanyahu’nın Likud partisinin önderliğindeki ve birkaç aşırı sağcı ve ultra-Ortodoks partinin de katıldığı koalisyon. İkincisi ise 2015’ten 2019’a kadar Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan 66 yaşındaki Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi, Demokratlar, Yisrael Beiteinu Partisi ve Birlikte İttifakı’ndan oluşan ana muhalefet koalisyonu. Son anket sonuçlarına göre Başbakan Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot, başbakanlık yarışında başa baş gidiyor.

Parlamentoda çoğunluk için 120 sandalyenin 61’ine ihtiyaç duyulurken, hiçbir parti bugüne kadar bu sayıya tek başına ulaşamadı. Son kamuoyu yoklamaları da iki ana bloktan hiçbirinin çoğunluğu sağlayamayacağını gösterdi.

NETANYAHU UZUN SÜRE DAHA KOLTUKTA KALABİLİR

Ne Netanyahu’nun ne de Eisenkot’un açık ara farkla kazanmaması durumunda ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Reuters'ın aktardığına göre; parlamentoda iki isim de bir koalisyon hükümeti kuramazsa, Netanyahu gelecek yıl yeni bir seçim yapılana dek geçici başbakan olarak görevde kalabilir.

TAHMİNLER

Eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi’nin 22 ila 24, İsrail’in en uzun süre görev yapan başbakanı Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki Likud’un ise 21 ila 23 sandalye kazanması bekleniyor. Eski Başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid liderliğindeki Birlikte İttifakı’nın 13 ila 14, eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan liderliğindeki Demokratların 8 ila 9 sandalye kazanması öngörülüyor. Üç Arap liderliğindeki partiden (Hadash, Balad ve Ta’al) oluşan Ortak Liste’nin ise 9 ila 10 sandalye kazanması bekleniyor. Avigdor Liberman liderliğindeki Yisrael Beiteinu’nun 8 sandalye elde etmesi bekleniyor.

En büyük iki Aşkenazi Haredi partisini içeren Birleşik Tevrat Yahudiliği’nin 8 sandalye kazanması öngörülüyor. Sefarad Haredi topluluğunu temsil eden, Aryeh Deri liderliğindeki Şas Partisi’nin 7 ile 8, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Otzma Yehudit’in de 7 ila 8 sandalye kazanması bekleniyor.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Moshe Feiglin liderliğindeki Dini Siyonizm-Zehut’un 5 ile 6 sandalye elde etmesi öngörülüyor. Mansur Abbas liderliğindeki Ra’am partisinin ise 5 ile 6 sandalye kazanması bekleniyor.

Seçimin ardından partilerin 61 sandalyeye ulaşacak bir koalisyon kurmak için 28 günü bulunuyor, bu süre 14 gün daha uzatılabiliyor.

EISENKOT KİMDİR?

İsrail siyasetinde nispeten yeni bir isim olan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Netanyahu'nun aksine içine kapanık ve medyadan uzak duran bir kişilik olarak değerlendiriliyor. Eisenkot, Netanyahu’nun liderliğinden ve aşırı sağcı müttefiklerinden kopuşu savunuyor ancak 7 Ekim 2023’ten bu yana daha da sertleşen şahin güvenlik görüşlerinden kopmuyor. Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkıyor ve Hamas’ın askeri kanadının yok edilmesi ya da dağıtılması gerektiğini söylüyor.

19 Mayıs 1960’ta İsrail’in Taberiye kentinde doğan Gadi Eisenkot, askerî kariyerine 1978’de Golani Tugayı’nda başladı. Kuzey Komutanlığı ve Genelkurmay Başkan Yardımcılığı dahil çeşitli görevlerde bulunan Eisenkot, 2015-2019 yılları arasında İsrail’in 21. Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır