Netanyahu'nun bu hafta yapılacak duruşmaları ertelendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu hafta yapılacak duruşmalarının ertelenmesi talebi kabul edildi. Netanyahu bugün planda olmayan gizli bir duruşma için mahkemeye geldi.

MAHKEME HEYETİ İKNA EDİLDİ

Duruşmaya Netanyahu'nun talebiyle İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail Ordusu Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Shlomi Binder de katıldı. Görüşmenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yolsuzluk davalarının kapatılmasına ilişkin çağrısının ardından, duruşmalarının ertelenmesi talebinde bulunan Netanyahu'nun söz konusu isteğini 2 kere reddeden hakimleri ikna etmek için yapıldığı aktarıldı. Mossad Direktörü Barnea ve AMAN Başkanı Binder'in sunduğu bilgilerle mahkeme heyetini ikna ettiği belirtildi.

Mahkeme heyeti, ‘sunulan bilgiler ışığında, erteleme talebini kısmen kabul ederek Netanyahu'nun yarın ve çarşamba günkü duruşmalarını iptal ettiklerini, ancak gelecek hafta yapılacak duruşmaların iptal edilmesi talebini reddettiklerini’ duyurdu.

(DHA)