Netanyahu'nun hedefinde Suriye var! Böyle tehdit etti: "Umarım daha fazlasını yapmak zorunda kalmayız"

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Netanyahu'nun Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile işgal altındaki Batı Şeria'da Ürdün Vadisi'ndeki Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) İsrail ordusu birliğini ziyaretinde yaptığı konuşmayı yayınladı.

SURİYE'NİN GÜNEYBATISINI İŞARET ETTİ

Netanyahu, Suriye'de faaliyet gösterdiklerini ve Suriye'nin güneybatısını "silahsızlandırılmış hale getirmek zorunda olduklarını" iddia etti.

LÜBNAN BENZETMESİ

Egemenlik haklarını hiçe saydığı Suriye'nin "İsrail için ikinci bir Lübnan'a dönüşmesine izin vermeyeceklerini" ileri süren Netanyahu, Suriye'deki Dürzileri korumakla da yükümlü olduklarını savundu.

"DAHA FAZLASINI YAPMAK ZORUNDA KALMAYIZ"

Netanyahu, Suriye'ye yoğun saldırılar düzenlediklerini belirterek "Umarım daha fazlasını yapmak zorunda kalmayız, bu büyük ölçüde Şam'ın neyi yapacağı ya da yapmayacağına bağlı." sözleriyle Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidinde bulundu.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır