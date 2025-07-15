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Netanyahu'nun hedefinde Suriye var! Böyle tehdit etti: "Umarım daha fazlasını yapmak zorunda kalmayız"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'ye yoğun saldırılar gerçekleştirdiklerini belirterek "Şam yönetiminin tavrına bağlı" olarak saldırıları genişletme tehdidinde bulundu. Netanyahu, Suriye'de faaliyet gösterdiklerini ve Suriye'nin güneybatısını "silahsızlandırılmış hale getirmek zorunda olduklarını" iddia etti.

Netanyahu'nun hedefinde Suriye var! Böyle tehdit etti: "Umarım daha fazlasını yapmak zorunda kalmayız"

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Netanyahu'nun Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile işgal altındaki Batı Şeria'da Ürdün Vadisi'ndeki Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) İsrail ordusu birliğini ziyaretinde yaptığı konuşmayı yayınladı.

Netanyahu nun hedefinde Suriye var! Böyle tehdit etti: "Umarım daha fazlasını yapmak zorunda kalmayız" 1

SURİYE'NİN GÜNEYBATISINI İŞARET ETTİ

Netanyahu, Suriye'de faaliyet gösterdiklerini ve Suriye'nin güneybatısını "silahsızlandırılmış hale getirmek zorunda olduklarını" iddia etti.

LÜBNAN BENZETMESİ

Egemenlik haklarını hiçe saydığı Suriye'nin "İsrail için ikinci bir Lübnan'a dönüşmesine izin vermeyeceklerini" ileri süren Netanyahu, Suriye'deki Dürzileri korumakla da yükümlü olduklarını savundu.

Netanyahu nun hedefinde Suriye var! Böyle tehdit etti: "Umarım daha fazlasını yapmak zorunda kalmayız" 2

"DAHA FAZLASINI YAPMAK ZORUNDA KALMAYIZ"

Netanyahu, Suriye'ye yoğun saldırılar düzenlediklerini belirterek "Umarım daha fazlasını yapmak zorunda kalmayız, bu büyük ölçüde Şam'ın neyi yapacağı ya da yapmayacağına bağlı." sözleriyle Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidinde bulundu.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail netanyahu
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