Netanyahu'nun salondaki sözleri sonrası herkes şoke oldu! Gündem olan 'cep telefonu' çıkışı: "İsrail'in bir parçasını tutuyorsunuz"

Yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüğü belirtildi. Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu ile Rubio arasındaki görüşmenin 3 saat sürdüğü aktarıldı.

GÜNDEM OLDU

Görüşme sonrası Netanyahu ve Rubio kameralar karşısına geçti. Netanyahu'nun Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili ABD Kongre heyetine hitap ederken kullandığı bir ifade gündem oldu.

Netanyahu şunları ifade etti:

"Peki cep telefonunuz var mı? Burada cep telefonunuz var mı? Tam orada İsrail'in bir parçasını tutuyorsunuz. Bunu biliyor musunuz?"