Netanyahu'nun salondaki sözleri sonrası herkes şoke oldu! Gündem olan 'cep telefonu' çıkışı: "İsrail'in bir parçasını tutuyorsunuz"

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı bir açıklama gündem oldu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşme sonrası ortak basın toplantısı yapan Netanyahu "Peki cep telefonunuz var mı? Burada cep telefonunuz var mı? Tam orada İsrail'in bir parçasını tutuyorsunuz. Bunu biliyor musunuz?" dedi.

Netanyahu'nun salondaki sözleri sonrası herkes şoke oldu! Gündem olan 'cep telefonu' çıkışı: "İsrail'in bir parçasını tutuyorsunuz"
Recep Demircan

Yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüğü belirtildi. Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu ile Rubio arasındaki görüşmenin 3 saat sürdüğü aktarıldı.

Netanyahu nun salondaki sözleri sonrası herkes şoke oldu! Gündem olan cep telefonu çıkışı: "İsrail in bir parçasını tutuyorsunuz" 1

GÜNDEM OLDU

Görüşme sonrası Netanyahu ve Rubio kameralar karşısına geçti. Netanyahu'nun Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili ABD Kongre heyetine hitap ederken kullandığı bir ifade gündem oldu.

Netanyahu nun salondaki sözleri sonrası herkes şoke oldu! Gündem olan cep telefonu çıkışı: "İsrail in bir parçasını tutuyorsunuz" 2

Netanyahu şunları ifade etti:

"Peki cep telefonunuz var mı? Burada cep telefonunuz var mı? Tam orada İsrail'in bir parçasını tutuyorsunuz. Bunu biliyor musunuz?"

15 Eylül 2025
15 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

