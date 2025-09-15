Netanyahu'nun salondaki sözleri sonrası herkes şoke oldu! Gündem olan 'cep telefonu' çıkışı: "İsrail'in bir parçasını tutuyorsunuz"

Yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüğü belirtildi. Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu ile Rubio arasındaki görüşmenin 3 saat sürdüğü aktarıldı.
Görüşme sonrası Netanyahu ve Rubio kameralar karşısına geçti. Netanyahu'nun Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili ABD Kongre heyetine hitap ederken kullandığı bir ifade gündem oldu.
Netanyahu şunları ifade etti:
"Peki cep telefonunuz var mı? Burada cep telefonunuz var mı? Tam orada İsrail'in bir parçasını tutuyorsunuz. Bunu biliyor musunuz?"
