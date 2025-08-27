HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Netanyahu'nun skandal açıklamasına İletişim Başkanı Duran'dan tepki: "Hiçbir karşılığı yok"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan sert tepki geldi. Duran, Netanyahu için "Bu suçları gerçekleştiren bir ismin, tarihe dair hüküm vermesinin hiçbir karşılığı yoktur" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun skandal açıklamasına İletişim Başkanı Duran'dan tepki: "Hiçbir karşılığı yok"

Netanyahu'nun 1915 olayları hakkındaki skandal açıklamasına Türkiye'den tepki gelmeye devam ediyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisin şu şekilde dile getirdi:

"Gazze’de binlerce masumun sistematik bir soykırıma tabi tutulduğu, çocuklar, yaşlılar ve kadınların atılan bombalar ve açlık nedeniyle can verdiği bir dönemde, soykırımın baş sorumlusu Netanyahu’nun 1915 olaylarına yönelik açıklamaları, tarihi ve hukuku istismar eden açık bir ikiyüzlülüktür.

Bugün Gazze’de yaşananlar, uluslararası hukuk açısından soykırımın tüm unsurlarını taşımaktadır. On binlerce sivilin öldürülmesi, temel yaşam kaynaklarının sistematik biçimde yok edilmesi ve kitlesel göçe zorlama gibi suçlar dünyanın gözleri önünde açık bir şekilde işlenmektedir.

Bu suçları gerçekleştiren bir ismin, tarihe dair hüküm vermesinin hiçbir karşılığı yoktur.

Uluslararası toplumun vicdanında zaten mahkum olan Netanyahu ve katliam şebekesinin uluslararası mahkemelerde en ağır cezayı alması için Türkiye olarak tüm alanlarda çabalarımızı sürdüreceğiz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kısırlık sorunu yaşayan erkekler dikkat!Kısırlık sorunu yaşayan erkekler dikkat!
İmamoğlu çiftinin gözaltına alınan avukatı hakkında yeni gelişmeİmamoğlu çiftinin gözaltına alınan avukatı hakkında yeni gelişme

Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu Burhanettin Duran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
O ürün yasaklandı! Toplatılıyor... Fotoğrafı da var, ebeveynler dikkat

O ürün yasaklandı! Toplatılıyor... Fotoğrafı da var, ebeveynler dikkat

İmamoğlu çiftinin gözaltına alınan avukatı hakkında yeni gelişme

İmamoğlu çiftinin gözaltına alınan avukatı hakkında yeni gelişme

Benfica-Fenerbahçe maçı için yapay zekadan olay tahmin! Skor bile verdi...

Benfica-Fenerbahçe maçı için yapay zekadan olay tahmin! Skor bile verdi...

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti

Hakan Çakır cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Hakan Çakır cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yenidoğan Çetesi davasında yeni gelişme! 10 bebeğin ölüm nedeni belli oldu

Yenidoğan Çetesi davasında yeni gelişme! 10 bebeğin ölüm nedeni belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.