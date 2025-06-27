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Netanyahu'ya kötü haber! Talebi reddedildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yolsuzluk davası kapsamında yargılanıyordu. Netanyahu'nun uluslararası ve bölgesel gelişmeleri öne sürerek davanın ertelenmesi talebinin reddedildiği bildirildi.

Netanyahu'ya kötü haber! Talebi reddedildi

İsrail Başsavcılığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın davanın iptali çağrısının ardından Netanyahu'nun avukatları aracılığıyla uluslararası ve bölgesel gelişmeleri öne sürerek sunduğu erteleme talebini, ‘ifade sürecinin yavaş ilerlemesi ve yaklaşan adli tatil dönemi’ gerekçeleriyle reddetti.

AÇIKLAMA YAPILDI

Başsavcılığın açıklamasında, “Talepte detaylıca belirtilen nedenlerin, özellikle tatil dönemi yaklaşırken, duruşmaların iki hafta süreyle iptalini meşru kılamayacağı” ifade edildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail netanyahu
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