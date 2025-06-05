Netflix'ten kullanıcılarını üzen artış! 2025 yılında ikinci zam geldi: En düşük plan bile bakın ne kadar oldu

Dünyada birçok kulanıcısıolan Netflix, Türkiye'de fiyat artışına gitti. En düşük plan yeni zamla beraber 190 liraya yükseldi. Zamlar bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Netflix'in Türkiye'de bir yılda ikinci kez zam yapması ise dikkat çekti.

ORTALAMA YÜZDE 26 ZAM

Netflix, 5 Haziran itibarıyla Türkiye'deki abonelik fiyatlarına zam yaptı. Yeni fiyatlarla birlikte en ucuz plan 190 liraya çıkmış oldu. Fiyatlara ortalama yüzde 26 zamlandı. Dünyanın en çok izlenen dijital içerik platformlarından Netflix, Türkiye fiyatlarına bir kez daha zam yaparak kullanıcılarını üzdü. Netflix'in kısa sürede üst üstte zam yapması kullanıcıların tepkisini çekti.

ZAMMIN NEDENİ NE?

Zam kararının arkasında, döviz kurundaki dalgalanmalar ve maliyet artışları olduğu da not düşüldü.

BİR YILDA İKİNCİ ZAM

Bu, 2025 yılı içinde Türkiye’de uygulanan ikinci fiyat artışı oldu. Şu an için diğer ülkelerde benzer bir zam yapılmadığı ifade edildi.