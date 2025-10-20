NEU PRESS, Dünyanın en büyük kitap fuarı ‘Frankfurter Buchmesse 2025’te yerini aldı

Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilen etkinliğe, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ Yayınlardan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birekul, NEU PRESS Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci ve NEU PRESS Direktör Yardımcısı Muammer Köroğlu katıldı. Yayıncılık sektörünün buluşma noktası olarak telif, çeviri ve uluslararası iş birliklerinin geliştirildiği en önemli küresel platformlardan biri olan fuarda, Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu ve beraberindeki heyet, fuar boyunca farklı ülkelerden yayınevleri, veritabanı sağlayıcıları, dağıtımcılar ve dijital yayıncılık firmalarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde akademik görünürlük, veri analitiği ve uluslararası endeksleme alanlarında önemli iş birliklerine imza atıldı.

Standı ziyaret eden Türkiye Frankfurt Başkonsolosu N. İlknur Akdevelioğlu, NEU PRESS ekibini tebrik ederek yayınevinin uluslararası yayıncılık alanındaki başarılarının devamını diledi.

Dünyanın önde gelen akademik yayıncılık ve veri kuruluşlarıyla yeni iş birlikleri

NEU PRESS’in dünyanın en büyük kitap fuarı olan Frankfurter Buchmesse 2025’te yer almasının önemine değinen Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci, "NEU PRESS’in fuardaki varlığı, Türkiye’nin akademik yayıncılık alanındaki temsil gücünü artıran ve üniversitenin uluslararası bilimsel etki alanını genişleten önemli bir adım. Bu katılım, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin bilimsel üretim kapasitesini küresel düzeyde tanıtma vizyonuna katkı sağlayacak büyük bir gelişme. NEU PRESS olarak bu yıl Clarivate Analytics (Web of Science), ProQuest, Wiley, Taylor & Francis ve Texas University Press gibi dünyanın önde gelen akademik yayıncılık ve veri kuruluşlarıyla yeni iş birlikleri başlattık. Bu stratejik ortaklıklar, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin yayınlarının uluslararası görünürlüğünü artıracak ve küresel bilimsel iletişim ağında daha güçlü bir konum edinmemizi sağlayacaktır. Bu önemli süreçte desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu olmak üzere tüm yöneticilerimize, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği’ne teşekkür ediyorum" dedi.